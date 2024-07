Ewa Wachowicz zdobyła koronę Miss Polonia już 21 lat temu. Wciąż jednak zachwyca fantastyczną figurą i nieprzemijającą wręcz urodą. Ostatnio błyszczała na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Przypomnijmy: Co za figura! Wachowicz zachwyciła na ramówce Polsatu

Jesienią Wachowicz poprowadzi kulinarne show "Top Chef", wciąż też realizuje program "Ewa gotuje". Wydawałoby się więc, że utrzymanie szczupłej sylwetki przy tak nascyonym jedzeniem życiu zawodowym jest bardzo ciężkie. I to prawda - w rozmowie z AfterParty.pl Ewa zdradziła sekret swojej figury, którą zawdzięcza uprawianiu ekstremalnych wręcz sportów.



Wstaję i dzień zaczynam od tego, że trenuję: biegam, jeżdżę na rowerze, bardzo dużo uprawiam sportu. Chodzę po górach, ostatnio zdobywałam szczyty m.in. Kilimandżaro. Więc jeśli zobaczycie co robię pomiędzy moimi programami kulinarnymi to zrozumiecie skąd tak naprawdę jest moja sylwetka. Ja po prostu uwielbiam ruch, uwielbiam moje przygody ekstremalne, a sylwetka jest jakby efektem ubocznych codziennych, czasem morderczych treningów. Do tego bardzo dobre odżywianie, bo nienawidzę słowa dieta. Teraz kiedy mam tak duże bogactwo owoców i warzyw, można cieszyć się tak fantastycznymi smakami na co dzień to... żyć, nie umierać - wyznała w rozmowie z nami.