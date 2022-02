Magda Gessler znowu schudła! Znamy sekret jej nowej diety

W drugiej połowie maja Magda Gessler wróciła na plan "Kuchennych rewolucji" – pełna pozytywnej energii, humoru i... wyraźnie szczuplejsza! Okazuje się, że słynąca z ratowania upadających restauracji gwiazda podczas epidemii koronawirusa sama przeszła metamorfozę! Jak czytamy we "Fleszu", Gessler wystarczyło ponad dwa miesiące, by pozbyć się zbędnych kilogramów. Ile dokładnie schudła? Przez ponad dwa miesiące udało mi się schudnąć ok. 10 kilogramów – zdradziła w rozmowie z "Fleszem" restauratorka. Magda Gessler schudła 10 kilo! Jaką stosuję dietę? Jak jej się to udało? Gwiazda TVN zdradziła, że już półtora roku temu, za namową syna Tadeusza, zupełnie zmieniła sposób odżywania i z diety niemal całkowicie wykluczyła mięso. Pozwalam sobie na nie tylko raz w tygodniu. Kiedy nie pracuję i mogę zarządzać własną dietą, jem cztery lekkie posiłki dziennie, głównie warzywa z dodatkiem kwiatów i ziół z mojego ogrodu. Co dwie godziny wypijam szklankę ciepłej wody z cytryną, zaparzam też czarną herbatę z dużą ilością mięty i piję werbenę – zdradza Magda Gessler. Co ciekawe, Magda ograniczyła też pieczywo. Zrezygnowała z białych bułek, chrupiących bagietek i pszennych chlebów. Pozwala sobie tylko na jedną kromkę chleba pytlowego, przygotowywanego na zakwasie żytnim dziennie. Czy do zdrowej i zbilansowanej diety włączyła również sport? Moim ukochanym sportem jest praca. Właśnie otworzyliśmy 10 kawiarni Ice Queen Magda Gessler Cafe, w których serwujemy kawę, czekoladki i moje lody – dodaje gwiazda. Więcej o metamorfozie Magdy Gessler przeczytasz w nowym "Fleszu". Magda Gessler sama ułożyła sobie dietę, na której schudła prawie 10 kilogramów! ...