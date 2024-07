Kilka miesięcy temu, po głośnym rozwodzie i medialnych skandalach z udziałem jej syna Daniela, Danuta Martyniuk zniknęła z mediów. Razem z mężem, gwiazdorem disco polo Zenonem Martyniukiem, potrzebowali spokoju, by zażegnać rodzinne kryzysy. Ale ten czas pani Danuta przeznaczyła także na spektakularną metamorfozę. Teraz w wywiadzie z magazynem "Party" zdradziła, jak udało jej się schudnąć niemal 20 kilogramów! Żona Zenka nie ukrywa, że korzystała z pomocy specjalistycznych zabiegów! Jakich?

Reklama

Jak schudła Danuta Martyniuk?

W maju, gdy wspólnie z mężem Zenonem Martyniukiem pojawiła się na gali "Osobowości i Sukcesy" 2022, trudno było oderwać od niej wzrok. Powód? Danuta Martyniuk przeszła spektakularną metamorfozę i schudła 17 kilogramów! Choć od tego czasu minęło już pół roku, pani Danuta wciąż zachwyca figurą. W rozmowie z "Party" żona gwiazdora disco polo zdradziła, że wciąż pilnuje diety, by nie zaprzepaścić efektów kilkumiesięcznej pracy i wyrzeczeń. Nie ukrywa, że o diecie i zmianie trybu życia na zdrowy myślała od miesięcy, ale tym, co popchnęło ją do działania był... hejt:

Przymierzałam się do tego od dawna, ale nie ukrywam, że najbardziej zmotywowały mnie te wszystkie przykre komentarze, które czytałam na temat swojego wyglądu. Pod moimi zdjęciami internauci pisali, że jestem gruba, brzydka, że wyglądam jak mama Zenka i mąż powinien znaleźć sobie kogoś młodszego, atrakcyjniejszego. Bardzo mnie to zabolało i wreszcie przyszedł ten moment, kiedy pomyślałam: „Ja wam jeszcze pokażę!” – mówi Party" Danuta Martyniuk.

Co ciekawe, pani Danuta nie wtajemniczyła męża w swój plan. Śmieje się, że był to jej sekret. Zenek Martyniuk bardzo dużo koncertuje i często nie ma go w domu, więc pani Danucie łatwiej było ukryć zmianę stylu odżywiania. Do czasu! Gdy król disco polo wracał do domu, oczywiście zauważał, że żona bardzo mało je. Martwił się, pytał, czy nic jej nie dolega i dlaczego nie je. Waga spadała, efekty szybko zaczęły być widoczne, więc w końcu musiałam się do wszystkiego przyznać. Jak zareagował Zenek?

Powiedział, że teraz on też musi schudnąć! - śmieje się pani Danuta.

East News / TRICOLORS, ONS.pl

Jaką dietę stosowała Danuta Martyniuk?

Okazuje się, że Danuta Martyniuk nie odchudzała się pod okiem dietetyka. Postanowiła zrezygnować z niezdrowych przyzwyczajeń i podjadania. Postawiła też na więcej ruchu, wykonywała rozciągające i wzmacniające mięśnie ćwiczenia, a auto zamieniła na rower! Żona Zenka jadła też mniej, ale częściej. Co całkowicie wykluczyła z diety?

Kiedy przy moim wzroście 154 centymetrów waga pokazała 67 kilogramów, wiedziałam, że przede wszystkim muszę przestać jeść słodycze, bo to one mnie gubiły. Zmniejszyłam też o połowę porcje posiłków i piłam dużo wody. W sumie schudłam 17 kilo – cieszy się Danuta Martyniuk.

Pani Danuta nie zapisała się też na siłownię. W walce z nadprogramowymi kilogramami pomogły jej też zabiegi odchudzające w gabinecie kosmetycznym, które pomogły mi spalić tkankę tłuszczową. Kobieta nie ukrywa, że waży teraz 50 kg i z tą wagą czuje się wyśmienicie. Odzyskała też lepsze samopoczucie.

Zobacz także

Czuję się lżej i mam większą chęć do życia. Codziennie rano chce mi się wstać, ładnie ubrać i umalować. Po takim spadku wagi wymieniłam niemal całą garderobę i była to najprzyjemniejsza część metamorfozy - zdradza Danuta.

Zobacz także: Żona Zenka Martyniuka o zatrzymaniu syna i hejcie, jaki wylał się na ich rodzinę. "Po prostu puściły mi nerwy..."

Cały wywiad z Danutą Martyniuk przeczytasz w nowym "Party".

Reklama

Danuta Martuniuk nie ukrywa, że razem z mężem potrzebowali spokoju, dlatego na kilka miesięcy całkowicie zniknęła z show-biznesu. Na ścianki nie zamierza wracać, od czasu do czasu przyjmuje tylko zaproszenia na gale lub do telewizji śniadaniowej. Na co dzień mieszka na Podlasiu – w Grabówce niedaleko Białegostoku.