Blanka Lipińska schudła nagle 35 kg. Oto jej sekret

Blanka Lipińska nie boi się metamorfoz. Jest pewna swojej urody i od czasu do czasu chętnie stawia na zmiany. Tym razem postanowiła nieco zmienić fryzurę. Właśnie na jej czoło powróciła prosta grzywka. Autorka "365 dni" pokazała efekty. Pasuje jej nowe uczesanie? "365 dni": Blanka Lipińska ma nową fryzurę Blanka Lipińska jest jedną z przedstawicielek show biznesu, która nie zamierza się przejmować tym, co na jej temat mówią inni. Stara się żyć swoim życiem i niczego sobie nie odmawia. Wielu zazdrości jej pewności siebie i umiejętności walki z kompleksami. Autorka "365 dni" podkreśla, że to nie jest tak, że ich nie posiada, ale jeżeli ma możliwość walki z nimi to to robi. Tym samym nie ukrywa faktu, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Tym razem jednak postawiła na zdecydowanie mniej inwazyjną zmianę wyglądu. Blanka Lipińska zrelacjonowała swoją ostatnią wizytę u fryzjera i okazało się, że powróciła do gęstej grzywki. Zobacz także: Blanka Lipińska odpowiada na zarzuty internautów: "Twój partner może być z Tobą dla pieniędzy" Blanka Lipińska w grzywce zdaje się czuć doskonale, chociaż jej wizyta u fryzjera głównie opierała się na pozbyciu odrostu. Celebrytka od dawna wierna jest swojemu chłodnemu odcieniowi blondu. Tuż po metamorfozie zaprezentowała swój nowy look. Zobacz także: Blanka Lipińska ujawnia powody pożaru w jej domu. "Krąży wiele teorii i niestworzonych historii" Blanka Lipińska na co dzień często widywana jest w spiętych włosach, a gdy udaje się na wakacje często stawia na warkocze, które idealnie sprawdzają się podczas urlopu, a sama zainteresowana nie musi przejmować się codzienną fryzurą. Odświeżenie fryzury to nie jedyna zmiana w wyglądzie, na którą ostatnio zdecydowała się kontrowersyjna autorka erotyku....