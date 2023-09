Coroczne występy Maryli Rodowicz na Sylwestrze w TVP to już tradycja! Tym razem jednak - ku zaskoczeniu wielu fanów - wokalistka poinformowała, że nie zobaczymy jej podczas wspomnianej imprezy. Gwiazda miała ważne powody i wiadomo już, że jej decyzja jest nieodwołalna. Co się stało? Maryla Rodowicz nie wystąpi na Sylwestrze Marzeń TVP! Wiemy, dlaczego! Największe stacje telewizyjne już przygotowują się do sylwestrowych imprez i kompletują listy wykonawców, którzy umilą widzom oraz fanom pod sceną czas oczekiwania na nowy 2023 rok! Kilka dni temu media obiegła informacja, że Maryla Rodowicz nie wystąpi na Sylwestrze Marzeń TVP , a teraz sama wokalistka potwierdziła te wieści. Dlaczego nie zobaczymy wielkiej gwiazdy polskiej sceny muzycznej na imprezie organizowanej przez TVP? - Nie bardzo mogę mówić, bo to są tajemnice zawodowe, ale po prostu Telewizja za późno się zgłosiła. Podpisałam już kontrakt z kimś innym, ale nie mogę powiedzieć, z kim - powiedziała Maryla Rodowicz w rozmowie z portalem Plejada.pl Zobacz także: 70-lecie TVP. Maryla Rodowicz odmówiła występu na wielkim koncercie. Dlaczego? Przypomnijmy, że dwa lata temu media obiegły informacje, że Maryla Rodowicz nie wystąpi na żadnej z organizowanych przez stacje telewizyjne sylwestrowych imprez. Na szczęście - ku ogromnej uciesze fanów - w ostatniej chwili Polsat zorganizował jej show. Zobacz także: Maryla Rodowicz schudła 20 kilogramów! Na nowych zdjęciach jest nie do poznania! Jak myślicie, gdzie w sylwestrową noc wystąpi Maryla Rodowicz? Do tej pory gwiazda nie zdecydowała się zdradzić tej informacji, a stacje telewizyjne również milczą. Czekacie na jej występ?