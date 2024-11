Caroline Derpienski nieustannie budzi ogromne emocje. Ostatnio wokół jej osoby znów zrobiło się naprawdę głośno, a to wszystko za sprawą jej rozstania z partnerem milionerem "Dżakiem". Były łzy, smutne wyznania, wspominki o tym, że po rozstaniu zaznała biedy, a także deklaracje, że wkrótce uda się do "normalnej pracy". Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie będzie konieczne, gdyż celebrytka właśnie ogłosiła, że magicznym sposobem "dolarsy wróciły". Na swoim Tik Toku zamieściła nowe nagranie, którym nieźle wszystkich zaskoczyła. Uwagę zwraca też jej komentarz pod filmikiem, w którym wspomina m.in. o... "nowym Dżaku".

Reklama

Caroline Derpienski ogłasza "powrót dolarsów". Jej nowe nagranie zaskoczyło fanów

Blisko dwa lata temu nagle pojawiła się w polskim show biznesie i od tamtej pory nie daje o sobie zapomnieć. Caroline Derpienski zasłynęła ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, a także opowieści o partnerze milionerze. Kilka tygodni temu jednak niespodziewanie ogłosiła, że rozstała się z "Dżakiem" i nie szczędziła gorzkich słów na temat swojej ostatniej relacji. Przyznała nawet, że jej eks "zostawił ją bez grosza" i "nie ma co jeść", a także wyjawiła, że jej rzeczywistość wcale nie była taka "dolarsowa", jaką pokazywała w mediach społecznościowych.

(...) Nie mam co jeść. Zostawił mnie również bez grosza, wcześniej robiłam zakupy spożywcze w najtańszym takim sklepie przez tyle lat (...) Moja rzeczywistość z nim wyglądała tak, że miałam przeznaczony budżet, na przykład 150 czy 300 dolarów na zakupy. Także wiele osób myśli, że ja miałam takie bogaty życie z nim, a tak naprawdę kupowałam jedzenie w CostCo, możecie zobaczyć sobie, co to jest! - mówiła Derpienski

Ostatnio jednak dało się zauważyć, że celebrytka jest w znacznie lepszym humorze. Kilka dni temu Caroline Derpienski brylowała nawet na wielkim evencie w Las Vegas, gdzie przykuła wzrok wszystkich swoją imponującą kreacją. Teraz z kolei na swoim TikToku ogłosiła, że magicznym sposobem wyszła z biedy!

Kochani, dolarsy wróciły - chwali się Caroline Derpienski

To jednak nie wszystko! W komentarzu pod nowym nagraniem, na którym Derpienski chwali się "powrotem dolarsów", celebrytka zamieściła też komentarz, w którym zwróciła się z pytaniem do fanów. Zorganizowała bowiem "sondę" nt. tego, jak udało jej się wrócić do "dolarsowego życia". Jedną z opcji jest... "nowy Dżak".

Co obstawiacie? 1) nowy Dżak, 2)wygrana na loterii, 3) praca sprzątacza - pyta Derpienski

Tik Tok/Caroline Derpienski

Internauci nie ukrywają, że sami już nie wiedzą, co myśleć o całej sytuacji. A Wy, nadążacie za Caroline Derpienski i jej ostatnimi zwrotami akcji w życiu? W tym miejscu warto też wspomnieć, że już za kilka dni odbędzie się... premiera świątecznej piosenki Caroline Derpienski. Myślicie, że po jej publikacji internet znów zapłonie?

Reklama

Zobacz także: Caroline Derpienski otarła już łzy po rozstaniu? Pokazała, jak się bawi na imprezie Halloween'owej