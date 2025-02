W ostatnich latach Caroline Derpieński wywołała spore zamieszanie w polskim show-biznesie. Gwiazda wykreowała w mediach społecznościowych wizerunek „dollarsowej królowej”, związanej z tajemniczym Jackiem i mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. Dopiero nie tak dawno przyznała, że polsko-amerykański akcent, diamenty i spostrzegawczość Paris Hilton to tylko maska. Od jakiegoś czasu Derpeiński uznała, że modeling to za mało. Czas podbić branżę muzyczną. Celebrytka zorganizowała premierę nowego singla, „Baddie”. Na wydarzeniu pokazała się w zupełnie innej odsłonie. Blond włosy to już przeszłość. Na imprezie towarzyszył jej Stifler.

Caroline Derpieński na premierze singla

Caroline Derpieński zaprezentowała swój nowy singiel „Baddie”, który może stanowić przełom w jej karierze. Celebrytka, dotychczas kojarzona głównie ze światem modelingu i luksusowego stylu życia, postanowiła spróbować swoich sił w branży muzycznej. Wydarzenie odbyło się w jednym z warszawskich klubów, a sama Derpieński zadbała o to, by było ono niezapomniane.

Premiera singla zgromadziła wielu fanów i przedstawicieli mediów. Sama artystka nie zdradziła jeszcze, czy „Baddie” to jednorazowa próba wejścia do świata muzyki, czy początek większego projektu. Na imprezie chętnie pozowała w towarzystwie Stiflera. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Caroline Derpieński, Stifler Pawel Wodzynski/East News

Caroline Derpieński zmieniła wizerunek

Największym zaskoczeniem podczas wydarzenia była jednak metamorfoza Caroline Derpieński. Do tej pory celebrytka kojarzona była z jasnymi blond włosami, mocnym makijażem podkreślającym usta i oczy oraz cukierkowym stylem. Tym razem zaprezentowała zupełnie nową odsłonę. Jej stylizacja składała się z czarnego, lateksowego kombinezonu, mocnego makijażu i dodatków inspirowanych gotyckim stylem.

Fani szybko zwrócili uwagę, że Caroline Derpieński postawiła na drapieżny, odważny wygląd, który znacząco różni się od jej wcześniejszego, luksusowego wizerunku. Nie wiadomo, czy to zmiana na stałe, czy tylko z okazji premiery nowego singla.

Caroline Derpieński, Stifler Pawel Wodzynski/East News

Kim jest Caroline Derpieński?

Caroline Derpienski, znana również jako Caroline Maria Derpienski, to polsko-amerykańska modelka i piosenkarka, obecnie mieszkająca w Miami na Florydzie. Urodziła się 28 września 2000 roku. Karierę rozpoczęła w młodym wieku, biorąc udział w międzynarodowych konkursach piękności, takich jak Fresh Face"w 2016 roku, gdzie zdobyła tytuł trzeciej najpiękniejszej osoby na świecie. W 2019 roku zdobyła tytuł Queen of Poland, a rok później Miss Elite Monaco. Jest również pierwszą Polką, która otworzyła pokazy podczas Miami Swim Week.

Oprócz modelingowej kariery, Caroline rozwija się jako piosenkarka. 14 lutego 2025 roku planuje premierę swojego nowego singla zatytułowanego „Baddie”. Jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się momentami ze swojego życia zawodowego i prywatnego. Na Instagramie obserwuje ją ponad 6 milionów osób, a na TikToku ma ponad 500 tysięcy obserwujących. W grudniu 2024 roku wydała świąteczną piosenkę „Christmas Time”, do której teledysk jest dostępny na YouTube.

