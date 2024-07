W zeszłym roku Anna Dereszowska wzięła udział w Festiwalu Piosenki Rosyjskiej i wyśpiewała "Złoty Samowar". Zdobyła też nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Powiedziała wtedy w jednym z wywiadów:

- Nie jestem piosenkarką. Jestem aktorką, której zdarzyła się w życiu przygoda zwana muzyką. Nie znam języka rosyjskiego, ale przez dwa tygodnie włożyłam całe serce i duszę w interpretację tej przepięknej piosenki o aktorce właśnie. Śpiewanie sprawia mi wielką przyjemność i cieszę się, że publiczność to czuje. Udział w tym festiwalu to zwariowana, spontaniczna decyzja i wielkie zaskoczenie z wygranej. Marzy mi się, aby moją płytę, nagraną ponad rok temu z zespołem "Machina del Tango" udostępnić publiczności w sklepach. Dostała nominację do Fryderyka, a do dziś nie została wydana. A potem? Mam nadzieję, że nagramy kolejną płytę i na ten cel przeznaczę wygraną.

Wygląda na to, że czas zrealizowania marzenia jest bliski. Dereszowska postanowiła właśnie nagrać nową płytę. Jak donosi "Fakt" do studia wchodzi w lipcu. Liczymy na to, że tym razem będziemy mogli posłuchać pięknego głosu Ani.

