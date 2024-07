Nic nie było by w tym dziwnego, że Dorota Deląg zwolniła menadżerkę. Ostatnio jest to nawet w polskich showbiznesie bardzo modne. Ale powód dlaczego Deląg ją zwolniła nie jest już taki oczywisty, bowiem Magdalena Czerwiec pracowała dla niej za darmo!

W momencie kiedy Dorota mogła wreszcie liczyć na dużą kasę, czyli zanim podpisała umowę z TVN była bardzo zadowolona z usług Czerwiec. Negocjacje ze stacją prowadziła jeszcze jej menadżerka, ale umowę pani Dorota popisała już sama, a to oznacza, że pani Magda nie dostała należnego procemtu od kontraktu, czytamy na łamach "Takie jest Życie"

Menadżerka odmawia jednak komentarza w tej sprawie. Siostra Pawła Deląga zaoszczędziła sporo pieniędzy, a jak wiadomo zbiera na mieszkanie w Warszawie. Mimo tego, to właśnie Magdalenie Czerwiec, aktorka zawdzięcza, że jej kariera wreszcie nabrała tempa. No cóż, pewnie pani Magda poradzi sobie promując inną gwiazdę, ale czy po takim zachowaniu, ktoś jeszcze będzie chciał reprezentować Deląg? Tym bardziej, że nie długo może już nie być tak wesoło, bowiem program "Między kuchnią a salonem" ma bardzo słabą oglądalność. Co oznacza, że jego gospodyni może nie mieć nie długo gdzie się podziać...