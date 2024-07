Dawid Woliński właśnie zakończył sezon ciężkiej pracy i postanowił odpocząć. Po emocjonującej edycji Top Model projektant postanowił wyjechać na zasłużone wakacje. Tylko nam zdradził, gdzie się wybiera i jak spędzi Sylwestra. Zobacz: Przed Herbuś przełomowe święta. Nie dość, że pierwszy raz za granicą to spędzi je z...

Woliński przyznał, że w tym roku miał tylko 10 dni wolnego i pozwolił sobie tylko na krótki urlop w Los Angeles. Cały rok ciężko pracował nad nową kolekcję i show, które niedawno zakończyło się na TVN-ie. W przerwie od obowiązków zawodowych pojawił się wraz z siostrą na prezentacji kolekcji Lilou, gdzie zapytaliśmy go o święta i Sylwestra:

Już się cieszę, bo 27 grudnia, czyli zaraz po świętach z rodzicami lecę do Nowego Jorku, potem lecę do Miami, gdzie spędzę Sylwestra, potem lecę do Los Angeles, a potem wracam do Warszawy. Bardzo napięty grafik, bo nie miałem w tym roku wakacji. Byłem tylko chwilkę w Los Angeles - 10 dni, a cały rok uczciwie pracowałem i to bardzo ciężko, więc należy mi się chwila wytchnienia. Zresztą po sobie widzę, że to już jednak nie jest ten wiek, w którym ja mógłbym pracować bezkarnie.