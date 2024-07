Świetna wiadomość z ostatniej chwili: MTV ogłosiło dziesiątkę finalistów, którzy wystartują w walce o nagrodę dla Najlepszego Artysty Światowego! Wśród nich jest Dawid Kwiatkowski, który dzięki sowim fanom, będzie reprezentował Polskę na gali MTV EMA 2014. Po siedmiu tygodniach i kilkuetapowym głosowaniu, z 286 artystów do finału zakwalifikowało się tylko 10. Rywalami Dawida będą m.in. One Direction, Dulce Maria czy 5 Seconds Of Summer. Mówiąc w skrócie - najlepsi artyście z poszczególnych regionów świata.

Reklama

Zobacz: W ubiegłych latach Katy Perry i Heidi Klum, a w tym... Kto poprowadzi galę MTV EMA 2014?

Reakcja Dawid mówi sama za siebie. Jest bardzo szczęśliwy i wdzięczny wszystkim fanom za wsparcie:

Nadal nie wierze w to, co się stało. Dawid, który rok temu miał w głowie milion marzeń, zostaje jedną z dziesięciu osób nominowanych do nagrody dla Najlepszego Artysty Światowego! Kolejny raz chce podziękować moim fanom, którzy dniami i nocami oddawali na mnie glosy i mnie wspierali. To głównie ich zwycięstwo, to nasza wspólna nagroda. I kolejny raz powiem: walczcie o swoje, nie poddawajcie się i wierzcie w swoje marzenia, bo jestem chyba najlepszym przykładem na to, że się spełniają. Dziękuję! – powiedział artysta po ogłoszeniu wyników.

Już dziś o godz. 12:00 rozpoczyna się ostatni etap głosowania, który zakończy się na dzień przed galą EMA 2014, czyli 8 listopada. Aby zagłosować na swojego ulubionego artystę wystarczy wejść na stronę mtvema.com.

Zwycięzca zostanie ogłoszony 9 listopada w Glasgow podczas MTV EMA 2014, na której jedną z dwóch polskiej redakcji będzie AfterParty.pl!

Zobacz także

Zobacz: Wygraj dwuosobowy bilet na imprezę PRE-PARTY z Dawidem Kwiatkowskim

Tych artystów pokonał Dawid: