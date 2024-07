1 z 5

Dawid Kwiatkowski Najlepszym Artystą w Polsce (czytaj więcej)! Tak zdecydowali widzowie MTV i internauci, którzy namiętnie głosowali na swojego idola. Oprócz tytułu i statuetki Best Polish Act 2014, przed nastolatkiem szansa na kolejny tytuł. Polak walczy teraz o nagrodę "Best Eastern European Act", która trafi dla najlepszego artysty ze wschodu Europy. W tej kategorii wokalista walczy z:

Van Gogh (Bałkany)

Tripl Feat Meital De Razon (Izrael)

Andra (Rumunia

Nyusha (Rosja)

Jeśli Dawid wygra, pojedzie na galę do Glasgow i stanie na czerwonym dywanie w Hydro Arena obok największych zagranicznych gwiazd, na czele z Nicki Minaj i Enrique Iglesiasem. Oprócz udziału w największym muzycznym wydarzeniu w Europie, Kwiatkowski dostanie też szansę na najważniejszą nagrodę tego wieczoru - BEST WORLD ACT!

Zwycięzcy nominacji lokalnych z poszczególnych regionów zawalczą o jedną wielką nagrodę – Najlepszego Artysty Światowego MTV EMA 2014. Będą to kandydaci z regionów Afryka/Indie/Bliski Wschód, Australia/Nowa Zelandia, Europa Północna, Europa Centralna, Europa Wschodnia, Europa Południowa, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna, Japonia/Korea, Południowa Azja/Chiny & Hong Kong/Tajwan.

Dotychczas na wielkiej gali o tytuł Najlepszego Światowego Artysty w barwach Polski wystąpili Doda (2009) i Kamil Bednarek (2013). Czy Dawid dołączy do nich? A może przywiezie historyczne dla nas zwycięstwo? To zależy tylko od Was. Głosować możecie tutaj.