Katarzyna Cichopek jest jedną z popularniejszych aktorek w naszym kraju, której największą popularność przyniosła rola w "M jak miłość". Oprócz tego miała okazję m.in. współprowadzić "Pytanie na śniadanie", a obecnie jest prowadzącą "Halo tu Polsat", gdzie na kanapie zasiada u boku nie tylko swojego programowego, ale i życiowego partnera - Maćka Kurzajewskiego. Duet cieszy się sympatią ze strony odbiorców, co zachęca ich do tego, by śmielej dzielić się w sieci urywkami z życia prywatnego. Teraz ogłosili coś niezwykłego!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski podbijają serca widzów Polsatu

Chociaż, gdy na początku 2024 roku zwolniono ich z "Pytania na śniadanie", fani martwili się o ich przyszłość w branży, los szybko się do nich uśmiechnął. Po raptem kilku miesiącach Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski otrzymali od Polsatu propozycję prowadzenia nowej śniadaniówki - "Halo tu Polsat". Skorzystali z oferty i zostali ciepło przyjęci przez widzów konkurencyjnej stacji.

Równocześnie gwiazda "M jak miłość" została gospodynią najświeższego programu "Moja mama, twój tata", za co również spotkała się z wieloma pozytywnymi komentarzami. Grono fanów pary powiększyło się jeszcze bardziej, a oni sami z większą śmiałością relacjonują w mediach społecznościowych swoje życie poza kamerami. Teraz pokazali wymowny kadr.

Cichopek i Kurzajewski mają powód do świętowania

Kilka tygodni temu Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili dumnie, że zakupili swój pierwszy wspólny dom i właśnie są w trakcie remontu. Jednocześnie potwierdzili tym samym przepowiednie wróżki, która raptem kilka dni wcześniej zapowiedziała aktorce, że w 2025 roku zmieni lokalizację. Teraz Kasia opublikowała na InstaStory zdjęcie z nowej posiadłości z informacją, że przeprowadzka zbliża się wielkimi krokami!

Blisko, coraz bliżej

Na zdjęciu możemy zobaczyć beżową ścianę i sztukaterię w tym samym kolorze oraz niewielki fragment drewnianej podłogi, co może sugerować, że zakochani postawili jasne wnętrza. Nie możemy się doczekać, aż pokażą więcej ze swojego nowego gniazdka.

Poprowadzą nie tylko "Halo tu Polsat"?

Kasia i Maciej już od kilku miesięcy świetnie sprawdzają się w "Halo tu Polsat", regularnie zgarniając pochwały od widzów. Ta sama wróżka jednak, co przepowiedziała aktorce zmianę lokalizacji, zdradziła również, że w 2025 roku para nie będzie mogła narzekać na brak pracy, a nawet poprowadzą wspólnie jeszcze jakiś format!

(Czeka was - przyp. red.) dużo pracy. Jeszcze drugie zajęcie dodatkowe... oprócz ''Halo tu Polsat'' będzie jakiś dodatkowy program, jakieś dodatkowe przedsięwzięcie, które również będziecie prowadzić razem. Być może już niedługo zobaczymy was w jakimś nowym show, które będziecie prowadzić razem

Póki co nie wiadomo, czy i ta przepowiednia się sprawdzi, choć nie ulega wątpliwości, że fani Kasi i Maćka bardzo by tego chcieli. Wiemy już natomiast, że samego Kurzajewskiego zobaczymy wiosną w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami"!

