Sylwia Grzeszczak to jedna z najbardziej utalentowanych polskich piosenkarek i autorek tekstów jej utwory m.in. "Małe rzeczy", "Tamta dziewczyna", czy "Motyle" zna chyba każdy. Piosenkarka największą sławę zdobyła dzięki współpracy z Marcinem Piotrowskim – Liberem, który był przez wiele lat jej mężem. Niespodziewanie Grzeszczak udostępniła na swoim Instagramie zdjęcia z tajemniczym przystojniakiem, a fani nie mogli się powstrzymać.

Sylwia Grzeszczak pokazała zdjęcia u boku tajemniczego przystojniaka

Sylwia Grzeszczak i Liber przez lata tworzyli jedną z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie, a ich związek opierał się m.in. na wspólnej pasji do muzyki. Zakochani w 2014 roku wzięli ślub, a rok później przyszła na świat ich córeczka Bogna. Niestety, we wrześniu 2023 roku okazało się, że Sylwia Grzeszczak i Liber się rozstali. Mimo to byli partnerzy, pozostają w dobrych stosunkach i aktualnie się przyjaźnią. Uwagę internatów zwróciło najnowsze zdjęcie Sylwii, na którym pozuje z tajemniczym przystojniakiem.

PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS SOPOT 21.05.2022 POLSAT SUPERHIT FESTIWAL 2022 - DZIEN 2 N/Z: SYLWIA GRZESZCZAK

Sylwia Grzeszczak dodała nowy post, w którym poinformowała swoich fanów, że już w najbliższy piątek 17. maja odbędzie się premiera jej singla "Och i Ach". Artystka do zdjęć zapozowała z tajemniczym mężczyzną.

O czym będzie mój nadchodzący singiel?Między innymi o próbowaniu nowych rzeczy i pielęgnowaniu w sobie dziecięcej radości!!! Już w ten piątek usłyszycie, o czym jeszcze. przekazała Grzeszczak w poście na Instagramie.

Fani nie mogli ukryć swojego zachwytu i pod postem Sylwii Grzeszczak posypały się gratulację. Wygląda na to, że już wszyscy nie mogą się doczekać nowego kawałka.

Piękna może o rodzinie i przyjacielach

Aaa już po fotach czuć jakie to będzie dobree

Do zobaczenia, to będzie ekscytujący piątek i sobota

Coraz bliżej zachwycają się fani artystki.

A Wy lubicie słuchać Sylwii Grzeszczak? Czekacie na jej nowy utwór?

