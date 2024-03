Nie żyje Sean Garinger znany z "Licealnych ciąż", gdzie wystąpił ze swoją dziewczyną. Zmarł tragicznie w wieku zaledwie 20 lat przygnieciony przez quada. Jego śmierć miała miejsce na oczach matki.

Reklama

Byłam z nim, kiedy to się stało - mówiła zrozpaczona w rozmowie z mediami.

Nie żyje 20-letni Sean Garinger

Sean Garinger wystąpił w programie "Licealne ciaże" z 16-letnią Seleną, która zaszła z nim w ciążę. Chłopak w pewnym momencie wyprowadził się z matką do Teksasu, ale nie zerwał znajomości z dziewczyną. Chociaż ostatecznie ich związek się zakończył to doczekali się dwójki dzieci - córeczek. Program "Licealne ciąże" to jeden z największych hitów MTV.

Niestety 28 lutego media obiegła tragiczna informacja o śmierci młodego mężczyzny. Zginął nagle, przygnieciony przez quada na oczach swojej matki:

Byłam z nim, kiedy to się stało. Po prostu przestawiał (quada - przyp. red.) z jednego miejsca parkingowego na drugie, żebym mogła zaparkować. Zatrzymał się przede mną, aby postawić quada, ale ziemia była rozmoknięta przez deszcz i błoto - relacjonowała jego matka w rozmowie z People.

YouTube Teen Mom

Zobacz także: Nie żyje Cat Janice. Piosenkarka osierociła 7-letniego synka!

Matka Seana Garingera robiła, co mogła by sprowadzić pomoc i wyciągnąć spod maszyny syna.

Zobacz także

Pobiegłam do sąsiadów, próbując poprosić kogoś o pomoc w ściągnięciu z niego quada. Nikt nie odpowiedział. Wróciłam do niego, już nie żył

Reklama

W rozmowie z zagranicznymi mediami rozpaczona matka przyznała, że w tragicznym momencie położyła się obok przygniecionego ciała syna. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.