Dom stał się bardzo kobiecy, a nasi chłopcy oczywiście próbowali to zmienić. Posiadanie w domu tak cudownego maleństwa, jak Harper, patrzenie na jej porozwieszane sukieneczki i porozrzucane małe skarpetki, jest niesamowite. Nasz dom powoli staje się różowym pałacem. Różowy i liliowy to zdecydowanie kolory tego roku.



Wygląda więc na to, że David zamierza dać przykład innym panom. Różowy już nie jest "niemęski". Wręcz przeciwnie! Jeśli inni panowie pójdą za jego przykładem, możemy mieć problem z urlopami tacierzyńskimi...



