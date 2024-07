Od kiedy Adam Darski związał się z Dodą, jego popularność wyraźnie wzrosła. Lider zespołu „Behemoth” wcześniej nie pojawiał się w kolorowych pismach i portalach plotkarskich, jednak dzięki ówczesnej narzeczonej wszystko się zmieniło. Darski coraz chętniej pokazywał się z Rabczewską na imprezach i nie odmawiał, kiedy proszono go o wywiad.

Również po głośnym rozstaniu pary, media nie przestały interesować się życiem osobistym muzyka, który zasiada w jury programu „The Voiceof Poland”. Jednak według najnowszych doniesień, Darski ma już dość i nie chce więcej rozmawiać o tym, co wydarzyło się kilka miesięcy temu.

- Adam chce się odciąć od przeszłości. Nie chce pojawiać się w gazetach, w których pojawia się jego była dziewczyna - zdradziła w „Fakcie” osoba z produkcji show.

Artysta od jakiegoś czasu spotyka się z modelką Sonią Sarvar i z pewnością to właśnie nowa miłość sprawiła, że Darski chce się odciąć od przeszłości i zacząć wszystko od nowa.

