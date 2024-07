Dariusz Michalczewski zaskoczył kilka miesięcy temu głośnym wywiadem, w którym zadeklarował, że popiera adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Zaskoczył, bo nikt nie spodziewał się, że bokser może mieć tak liberalne poglądy. Przypomnijmy: "Geje powinni móc adoptować dzieci"

Sportowiec nie poprzestał jednak na deklaracjach i aktywnie zaangażował się we wspieranie społeczności LGBT w Polsce - udziela kolejnych wywiadów, pojawił się też na imprezie organizowanej przez Kampanię Przeciwko Homofobii. Teraz zaś możemy podziwiać go na okładce magazynu dla gejów "Pride". Michalczewski na czarno-białej fotografii pozuje w futrze, a w środku znalazła się z nim obszerna rozmowa, w której ma nie brakować mocnych cytatów boksera. Takich jak ten:

Jest wolność słowa i każdy może mówić to, co chce. Ja mówię o tolerancji, a inni mówią o swoich przekonaniach. I niech sobie mówią. To ich sprawa i ich przekonania. Byłbym tak samo otwarty i akceptujący, gdyby chodziło o ludzi o innym kolorze skóry, wyznających inną religię, utykających, jąkających się, bogatych lub biednych