Powódź, która nawiedziła południe Polski dokonała ogromnych zniszczeń. Niektóre szkoły nadal nie są gotowe na przyjęcie uczniów, choć ich odbudował cały czas trwa, a ludzie z miejscowości, które najmocniej dotknął żywioł potracili dorobek całego życia. Potrzeby powodzian są ogromne i mimo pomocy rządu wsparcie ofiaruje też Telewizja Polska, która zorganizowała koncert charytatywny "Nadzieja - Razem dla Was!", który został wyemitowany na TVP1 o 17.30. Pojawiło się na nim duże grono gwiazd, które zdecydowały się wesprzeć tą wyjątkową inicjatywę. Wśród nich po raz pierwszy od dawna na scenie widzowie TVP moli zobaczyć Mietka Szcześniaka. Tak teraz wygląda piosenkarz!

Reklama

Tak dziś wygląda Mietek Szczęśniak

Telewizja Polska zorganizowała wyjątkowy koncert "Nadzieja - Razem dla Was!", który można było obejrzeć na żywo na stadionie Narodowym lub przed telewizorami na antenie TVP1. Cel koncertu był szczytny i artyści stanęli na wysokości zadania i na scenie zaprezentowali utwory w wyjątkowych aranżacjach. Na scenie pojawiła się m.in jurorka "The Voice od Poland" Lanberry, następnie dołączyły do niej Olga Szomańska oraz Katarzyna Cerekwicka. Na warszawskim stadionie zaśpiewali też Organek, Bovska, Małgorzata Ostrowska, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Skawiński, Kamil Bednarek, Majka Jeżowska i Michał Szpak. Nie zabrakło też takich zespołów jak: IRA, Red Lips czy Kobranocka.

W gronie gwiazd na scenie pojawił się też Mietek Szczęśniak. Artysta w lipcu świętował swoje 60. urodziny i rzadko można zobaczyć go na scenie, ale tym razem zrobił wyjątek i wziął udział w koncercie TVP dla powodzian. Mietek Szcześniak lata największej kariery ma już za sobą. Nie wszyscy pamiętają, że jest zdobywcą Bursztynowego Słowika oraz trzykrotne otrzymał Fryderyka, a także reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji. Ogromną popularność przyniósł mu duet z Edytą Górniak. Utwór "Dumka na dwa serca" śpiewali niemal wszyscy Polacy. W 2015 razem pojawili się na festiwalu w Opolu.

Prończyk/AKPA

Teraz Mietek Szczęśniak zdecydował się znów pojawić na scenie i wziął udział w koncercie TVP dla powodzian "Nadzieja - Razem dla Was!". Artysta przeszedł sporą metamorfozę i wygląda zdecydowanie szczuplej niż dotychczas. Mietek Szcześniak nieco zmienił też fryzurę i teraz stawia na krótsze włosy. Na scenie PGE Narodowy zaprezentował się w bardzo eleganckim wydaniu i wybrał czarne spodnie, bluzę i granatową marynarkę z czarnym kołnierzem. Wyszło elegancko i z klasą. Widać, że Mietek Szczęśniak jest w lepszej formie niż kiedykolwiek.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Reklama

Koncert TVP dla powodzian odbił się w mediach szerokim echem, również za sprawą tego, czy gwiazdy otrzymały honorarium za udział w koncercie charytatywnym. W przeszłości tego typu koncerty wywoływały skrajne emocje, ale tym razem jest już jasne, że tym razem zarówno artyści, jak i prowadzący nie otrzymali wynagrodzenia.

Artyści i prowadzący nie otrzymują wynagrodzenia za koncert - ujawnił w rozmowie z Plotkiem przedstawiciel zespołu PR Telewizji Polskiej.