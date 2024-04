W życiu osobistym Sandry Kubickiej dzieją się wielkie zmiany. Związana z Aleksandrem Baronem modelka spodziewa się dziecka i już niedługo po raz pierwszy zostanie mamą. Na początku kwietnia fani przeżyli prawdziwe zaskoczenie, gdy dowiedzieli się, że celebrytka wzięła ślub ze swoim ukochanym. Przyszli rodzice postanowili pobrać się w tajemnicy przed mediami, a uroczystość odbyła się w kameralnym gronie. Kilka dni później do sieci trafiły urocze kadry z imprezy. Wokół Kubickiej jest ostatnio naprawdę głośno. Gwiazda w ciąży właśnie pojawiła się na okładce znanego magazynu „Glamour”. Nie wszystkim jednak ciążowa sesja przypadła do gustu.

10 kwietnia pokazaliśmy, jak wyglądał ślub Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Choć „Baronowa” – jak mówi o sobie żartobliwie modelka – postawiła na wesele z dala od kamer i dziennikarzy, nie zamierza całkowicie znikać z mediów na czas ciąży. Niedawno została bohaterką najnowszego wydania magazynu „Glamour”, który już w sprzedaży. Jej zdjęcie z ciążowym brzuszkiem wylądowało na okładce prestiżowego magazynu.

Choć pod zdjęciem udostępnionym na Instagramie pojawiło się mnóstwo komplementów, najwyraźniej nie wszystkim ciążowa sesja przypadła do gustu:

Na ten komentarz zareagowała Sandra Kubicka. Modelka zaznaczyła, że uroda na jej zdjęciu nie została poprawiona podczas edycji. Stwierdziła, że gdyby jej ciało bardziej się zmieniło w trakcie ciąży, również byłaby krytykowana, dlatego nie zamierza się przejmować cudzymi opiniami na swój temat. Dodała, że niedowiarki mogą zobaczyć jej zdjęcia w mediach społecznościowych.

Ja na okładce mam zmarszczki? Toż to nowość. Dziękuję za poinformowanie mnie. A czyj to problem, że nie wyglądam jak połowa kobiet w ciąży? Mój? Jakbym przytyła 30 kilogramów, miała wszędzie rozstępy, to by było super, prawda? Wtedy można by powiedzieć: o, patrzcie, jak się Kubicka roztyła

– odpowiedziała celebrytka.