Michał Danilczuk szerszej publiczności dał się poznać za sprawą tanecznego show "Taniec z Gwiazdami". Jednak 32-latek na swoim koncie ma również inne imponujące sukcesy i nie raz pojawiał się w telewizji. Będziecie w szoku, gdzie występował!

Michał Danilczuk jest zawodowym tancerzem i już dwukrotnie mogliśmy podziwiać jego talent w kultowym show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". 32-latek w 2022 roku występował w parze z Jackiem Jelonkiem, czym zapisał się na kartach historii programu, gdyż była to pierwsza para jednopłciowa, która pojawiła się w tanecznym show. Michał Danilczuk w 2024 roku wystąpił u boku Julii Kuczyńskiej "Maffashion" w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" i razem z nią zajął trzecie miejsce. Julka i Michał dali się poznać jako niezwykle zgrany duet, a ich relacja do dziś zastanawia widzów. Mało kto wie, ale występy Michała w Polsacie nie były jego pierwszymi występami w telewizji. Tancerz w tym temacie ma już spore doświadczenie.

Michał Danilczuk, na swojej stronie internetowej, przyznał, że popularność zyskał dzięki wygranej w drugim sezonie konkursu BBC One The Greatest Dancer. 32-latek, zanim trafił do Polsatu, występował w irlandzkiej wersji "Tańca z Gwiazdami" i był tam dwukrotnie finalistą. Oprócz tego występował dla samej królowej Anglii - Elżbiety II.

Podróżował dookoła świata, występując na największych światowych scenach. Na jego koncie są występy w broadwayowskich musicalach i produkcjach takich jak Burn the floor, Legally Blonde, Rock of Ages i Priscilla, Queen of the Desert

- możemy przeczytać na stronie Michała Danilczuka.