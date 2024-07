Daria Zawiałow w X-Factor. Kim jest Daria Zawiałow. Daria Zawiałow wiek. Daria Zawiałow wikipedia. Daria Zawiałow biografia

1 z 10

Daria Zawiałow znana także pod pseudonimem D.A.R.I.A od kilku tygodni z powodzeniem bierze udział w czwartej edycji programu "X-Factor", gdzie jako uczestniczka z drużyny Ewy Farnej walczy o główną nagrodę. Program nie jest jednak pierwszym show w którym młoda wokalistka się pojawiła - mimo młodego wieku (ma 22 lata) wcześniej wygrywała inne tego typu programy, wystąpiła nawet w Opolu na konkursie Debiutów.

Kariera Darii rozpoczęła się w 1999 roku od udziału w programie "Od przedszkola do Opola". Póżniej regularnie brała udział w lokalnych i ogólnopolskich przeglądach i festiwalach piosenki. Zdobyła m.in. 1. miejsce w Międzynarodowym Festiwalu w Koninie (2007) Grand Prix w Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (też 2007 rok), 1. miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Angielskiej Wrocław 2008 i wielu innych. Kilka lat później wzięła udział w programie "Szansa na sukces", który wygrała śpiewając utwór Kasi Cerekwickiej. W ramach nagrody wystąpiła na konkursie Debiutów w Opolu.

Po przygodzie z Telewizją Polską przyszedł czas na TVN. Zawiałow wzięła udział w programie "Mam talent" i dotarła do półfinału. Później zdecydowała się na udział w "X-Factor", gdzie znajduje się w 10. najlepszych uczestników. Do swoich sukcesów może także dopisać bycie chórzystką u Maryli Rodowicz.

Na swoim koncie Daria ma już autorski materiał, m.in. single "Dwa światy" i "Half Way to Heaven"

Poniżej zdjęcia przedstawiające metamorfozę Zawiałow na przestrzeni lat:

