Daria Zawiałow jakiś czas temu zaskoczyła fanów wieściami o rozwodzie. Jednak niedługo po tym związała się z muzykiem ze swojego zespołu Piotrem Rubikiem. Teraz wszystko wskazuje na to, że to już przeszłość. Sami zobaczcie na ten wpis!

W 2022 roku Daria Zawiałow potwierdziła w mediach informację, że rozstała się ze swoim ówczesnym mężem. Jednak nie była długo singielką, ponieważ już w tym samym roku związała się z muzykiem ze swojego zespołu Piotrem "Rubensem" Rubikiem.

Teraz wpis Rubensa nie pozostawia złudzeń. Muzyk opublikował post na Instagramie w języku angielskim:

Wydawać by się mogło, że Daria odnalazła szczęście w ramionach Rubensa, ponieważ jeszcze w październiku 2023 udzieliła wywiadu dla "Radia Zet", w którym powiedziała:

