Wczorajszym wieczorem Maciej Musiał i jego partnerka taneczna Daria omal nie pożegnali się z "Tańcem z Gwiazdami". Ostatecznie udało im się pozostać w show i już za tydzień ponownie zobaczymy ich na parkiecie. Tymczasem w sieci zaczęły pojawiać się doniesienia o szczegółach kontraktu aktora z produkcją. Okazało się, że miał pewien zdumiewający warunek. Fani to przeoczyli?

Wyciekły szczegóły kontraktu Maćka Musiała w "Tańcu z Gwiazdami"

Chociaż największą popularność przyniosła mu rola w "Rodzince.pl", Maciej Musiał ma na swoim koncie ogrom angaży także w innych produkcjach, nie tylko polskich! W ostatnich tygodniach 29-latek skupił jednak na sobie uwagę za sprawą innego przedsięwzięcia - od początku marca możemy oglądać, jak daje czadu na parkiecie w "Tańcu z Gwiazdami"!

Maciej Musiał radzi sobie w show naprawdę świetnie i za każdy swój taniec zgarnia pozytywne oceny. W ostatnim odcinku jednak jego fani przeżyli chwilę zawahania, gdy okazało się, że on i Daria stali się zagrożoną parą. Ostatecznie inny duet opuścił program, a werdykt wywołał prawdziwą aferę. Tymczasem zaczęły do nas docierać zaskakujące wieści.

Portal ShowNews.pl uzyskał informacje od anonimowego informatora o kontrakcie Musiała! Na jaw wyszły zaskakujące szczegóły, jak chociażby to, jakie aktor miał wymagania. Dotyczyły one strojów, co widzowie mogli zauważyć już od pierwszego odcinka. 29-latek wyznaczył ponoć mocno ograniczoną paletę kolorów, w jakich mogą być jego kostiumy.

Maciej Musiał ma takie zapisy wpisane w umowie - dominujący kolor czarny, żadnych dodatków, cekinów przekazało źródło ShowNews.pl.

To jeszcze nie wszystko, bowiem informator portalu zdradził, dlaczego tak naprawdę Maciej zgodził się na udział w "TzG". Wbrew wyobrażeniom, wcale nie przekonały go do tego pieniądze, a... angaż w serialu, jaki otrzymał od Polsatu!

Zgodził się na ''Taniec z Gwiazdami'', bo Polsat zaproponował mu udział w nowym serialu. Nie mogli dać mu więcej pieniędzy, ale taka obietnica skusiła go ostatecznie. Serial ma być przygotowywany na jesień lub wiosnę. Na pewno ma być to nowa produkcja - dodaje informator serwisu.

Myślicie, że Maciej Musiał ma szansę zdobyć "Kryształową Kulę"? Warto wspomnieć, że fani wydają się pewni, kto wygra "Taniec z Gwiazdami" i wcale nie wymieniają nazwiska 29-latka!

