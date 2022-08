Tydzień temu odbył się pierwszy odcinek na żywo czwartej edycji programu X-Factor . Wyjątkowo z dalszej rywalizacji odpadło aż dwóch wokalistów z drużyny Tatiany Okupnik . Dodatkową atrakcją okazał się występ Grzegorza Hyżego , finalisty poprzedniej edycji. Emocji nie zabraknie również dzisiaj, a kilka dni temu zdradziliśmy wam repertuar, z którym zmierzą się uczestnicy w sobotni wieczór. Przypomnijmy: Wiemy, co w sobotę zaśpiewają finaliści "X-Factor" Bardzo mocny skład skompletowała w programie Ewa Farna . Gwiazda ma w swojej drużynie trzy utalentowane wokalistki, a każda z nich ma ogromne szanse, aby zajść w muzycznym show naprawdę daleko. AfterParty.pl odwiedziło studio X-Factora w piątkowe popołudnie i przyjrzeliśmy się próbom dziewczyn. Tylko u nas możecie zobaczyć zapowiedź tego, co pokażą dziś na scenie Magdalena Bal , Marta Bijan i Daria Zawiałow . A co uczestniczki mówią o współpracy z Ewą? Jest bardzo sympatyczną osobą, cudowna osobowość. Tak naprawdę, co chciałam usłyszeć to mi powiedziała, tak jakby wiedziała, co chcę usłyszeć, żeby było lepiej, żebym poczuła się lepiej przy tej piosence i żebym miała jakiś lepszy sposób myślenia o tym, bardziej przejrzysty. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie - wyznała nam Magdalena Bal, która zaśpiewa dziś "Shook Me All Night Long" AC/DC. Wtóruje jej Marta Bijan, jedno z największych odkryć tej edycji X-Factora. Młodziutka wokalistka zaprezentuje się dziś na scenie z przebojem Bonnie Tyler "Total Eclipse of the Heart". Dziś było najfajniej ze wszystkich przygotowań do odcinków. Jadłyśmy z Ewą obiad i dziewczyna ma niesamowite poczucie humoru, wszystkie się uśmiałyśmy. Tak naprawdę dzisiaj dopiero zauważyłem, jaką super jest dziewczyną jako koleżanka czy znajoma, bo już kompletnie nie czuję tego, że jest moją jurorką. Tak się...