Daria Zawiałow zakochana! Pokazała chłopaka. To znany muzyk! 

Jesienna metamorfoza? Czemu nie! Daria Zawiałow poszła do fryzjera i zdecydowała się na naprawdę ostre cięcie. A ostatecznym efektem pochwaliła się na Instagramie. Zachwyceni są nie tylko fani, ale i wiele gwiazd! Zobacz także: Joanna Jarmołowicz radykalnie zmieniła fryzurę! Teraz ma krótkie i ciemne włosy z grzywką! Daria Zawiałow zmieniła fryzurę Daria dotąd słynęła z długich platynowych włosów. Wokalistka nie zmieniała ich długości już od bardzo dawna. Teraz jednak zdecydowała się na odważny krok. Po wizycie u fryzjera włosy są dużo krótsze - ledwie za ucho. Nie zmienił się tylko kolor. Prawie, bo zyskał nieco modnego różowego połysku. Jak wygląda? Zobaczcie sami. Wyświetl ten post na Instagramie. Małe zmiany! Post udostępniony przez Daria Zawiałow (@zavialovd) Lis 29, 2019 o 1:32 PST Nowa fryzura zdecydowanie spodobała się obserwującym profil Darii Zawiałow na Instagramie. W tym również wielu gwiazdom. 😍😍😍😍🔥🔥🔥ale pięknie wyglądasz - napisała Paulina Krupińska. Boska❗️❗️- wtórowała jej Kayah. Love it! ♥️ - dodał Piotr Rogucki. A Wam jak się podba? Oto Daria Zawiałow przed metamorfozą... ...i po niej. Wyświetl ten post na Instagramie. KRAKÓW! Cóż to był za wieczór! Dziękujemy @igorwalaszek za uświetnienie naszego koncertu! Razem z...