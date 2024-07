Czy Daria Widawska planuje urlop macierzyński? Aktorka pod koniec października została po raz drugi mamą, ale dosyć szybko wróciła do pracy. Jak sama podkreśla od trzech miesięcy pracuje już na deskach teatru. Daria Widawska przyznaje jednak, że bardzo tęskni za mężem, starszym synkiem Iwo i najmłodszym chłopcem dlatego liczy, że niebawem uda jej się wybrać na jakiś urlop. Wtedy całkowicie odda się rodzinie i spędzi z bliskimi czas najlepiej jak się da:

Na razie skupiam się na sztuce. Od trzech miesięcy pracowaliśmy na deskach teatru Capitol. Co będzie za chwilę tego nie wiemy. Myślę, że przyda mi się urlop taki wakacyjny, żeby pobyć troszeczkę z moimi chłopakami, bo pomimo, że codziennie z próby latam do domu i z powrotem na próbę to jakoś tak się mocno za nimi stęskniłam i bardzo chce im oddać tego czasu jak najwięcej - zdradziła w rozmowie z agencją x-news.pl.