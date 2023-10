Kilka miesięcy temu Danuta Martyniuk przeszła wielką metamorfozę, odmieniła swój styl życia i schudła niemal 20 kilogramów. Czy zainspirowała do zmian swojego męża, Zenka Martyniuka? W rozmowie z serwisem Pudelek.pl gwiazdor disco-polo zdradził, co myśli o odchudzaniu, ocenił również przemianę swojej małżonki:

Ponad pół roku temu unikająca show-biznesu Danuta Martyniuk pojawiła się z mężem na jednej z branżowych imprez i... nikt nie mógł oderwać od niej wzroku. Żona króla disco-polo schudła bowiem aż 17 kilogramów. Danuta zaczęło zdrowo się odżywiać, zrezygnowała z podjadania, ale również postawiła na ruch i ćwiczenia, które dają jej dużo satysfakcji. Znakomite efekty utrzymują się do dziś, a o swoją sylwetkę, pod wpływem żony, postanowił również zadbać sam Zenek!

Czy tak się stało? Okazuje się, że Martyniuk również stopniowo porzuca niezdrowe nawyki:

Dużo słodyczy jem. Bardzo dużo coca-coli piję. W tej chwili ważę 90 kilogramów. Latem ważyłem 86, 87... no, troszeczkę teraz było dużo zagranicznych wyjazdów. Wróciłem do domciu: 93,8 kilogramów i myślę "Uuu, kurde" - mówi w rozmowie z Pudelkiem wokalista.

Martyniuk postanowił więc ograniczyć pieczywo i także zaczął więcej się ruszać. Co ciekawe, od 13 lat gwiazdor prawie w ogóle nie pije alkoholu:

Alkoholu nie piję, już przez dłuższy czas, od 13 lat… Od czasu do czasu tylko, ale to jakieś piwko zero procent - mówi.

Co zaś sądzi o przemianie swojej żony? Okazuje się, że Danuta podoba mu się w każdym wydaniu, niezależnie od wagi:

No wiadomo, jak moja żona kiedyś była taka bardziej pulchniejsza, to też fajnie wyglądała. Teraz jest moda, że wszystkie dziewczyny chcą być takie piękne, smukłe, wyszczuplone, no to też jest fajnie - powiedział Pudelkowi Zenek.