Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenka Martyniuka, od pewnego czasu śmielej gości na salonach, chwaląc się przy tym swoją imponującą metamorfozą. Chętniej udziela też wywiadów, dlatego sobotnim porankiem gościła w programie Mateusza Hładkiego - "Mówię Wam". Poruszyła tam wiele wątków, a jeden z nich dotyczył jej syna, wokół którego od kilku lat narasta mnóstwo kontrowersji. Jak obecnie wyglądają ich relacje?

Daniel Martyniuk publicznie uderzył w ojca

Daniel Martyniuk, syn lidera zespołu Akcent, Zenona Martyniuka, wielokrotnie pojawiał się w mediach w kontrowersyjnych okolicznościach. Jego zachowanie i wypowiedzi często budziły duże emocje, zarówno wśród opinii publicznej, jak i w rodzinie. W ostatnim czasie ponownie znalazł się w centrum uwagi z powodu swoich ostrych słów skierowanych do rodziców, a w szczególności ojca.

Kocham cię tatusiu, pozdrawiam cię. Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko żeby twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze. F*ck you - grzmiał.

Według doniesień medialnych, Daniel nie przebierał w słowach, co doprowadziło do jeszcze większego ochłodzenia jego relacji z matką. Jego publiczne wypowiedzi miały charakter agresywny, co nie pozostało bez echa w rodzinie Martyniuków.

Danuta Martyniuk wygadała się, co teraz dzieje się z jej synem

Danuta Martyniuk po raz pierwszy od dawna tak otwarcie skomentowała swoją relację z synem. W sobotnim wydaniu programu "Mówię Wam" Mateusza Hładkiego, wspomniała o Danielu, ujawniając, że ten obecnie przebywa w Hiszpanii. Nie ukrywa, że bywa między nimi różnie, jednak żałuje, że przedtem zdarzyło jej się niepotrzebnie dać upust emocjom.

Syn jest teraz w Hiszpanii. Bywa, powiem, różnie. Wcześniej niepotrzebnie za dużo powiedziałam w złości, bo byłam taka zła na niego. Ale trzeba się kiedyś pogodzić

Zenek i Danuta Martyniukowie utrzymują kontakt z byłą synową

Choć w relacji z synem nie zawsze jest kolorowo, Danucie i Zenkowie udaje się pozostać w pozytywnych stosunkach z byłą synową, przede wszystkim z uwagi na małą Laurę. Mimo wcześniejszych napięć rodzinnych, dziadkowie regularnie spędzają czas z wnuczką, wspierając jej pasje i rozwój. Zenon Martyniuk w rozmowie z "Faktem" podkreślił, że Laura często do niego dzwoni, a on jest pod wrażeniem jej talentów.

Relacje Martyniuków z byłą synową, Eweliną, również uległy znacznej poprawie. Danuta Martyniuk w jednym z wywiadów przyznała, że mimo wcześniejszych trudności, obecnie dobrze się dogadują, a wcześniejsze konflikty były wynikiem emocji, których teraz żałuje. Obecnie Danuta i Zenon Martyniukowie starają się pielęgnować relacje zarówno z wnuczką, jak i z byłą synową, dbając o rodzinne więzi i wspólne spędzanie czasu.

AKPA

