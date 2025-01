Żona znanego muzyka Zenka Martyniuka, Danuta, kolejny raz wywołała burzę w internecie, udostępniając na Instagramie treści krytykujące działalność WOŚP oraz jej lidera, Jerzego Owsiaka. Tym razem inspiracją do jej wpisu była treść Fundacji "Ocalić Życie", w której pojawiły się poważne zarzuty wobec transparentności działań fundacji Owsiaka. Co dokładnie zawierał wpis i jakie wywołał reakcje? Przeanalizujmy, co doprowadziło do tego medialnego zamieszania.

Wpis Fundacji "Ocalić Życie" na profilu Danuty Martyniuk

Danuta Martyniuk udostępniła na Facebooku treść, która szybko przyciągnęła uwagę mediów. Post pochodził od Fundacji "Ocalić Życie" i zawierał wyraźną krytykę Jerzego Owsiaka, lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W poście fundacji pojawiły się zarzuty dotyczące przejrzystości finansowej WOŚP oraz oskarżenia o niejasne działania Owsiaka, które według autorów nie zasługują na pełne poparcie społeczne. Danuta Martyniuk, która wcześniej nie stroniła od kontrowersyjnych wypowiedzi w mediach społecznościowych, dołączyła do tej krytyki, udostępniając wpis na swoim koncie:

Marek Kotański - pomagał biednym i uzależnionym, bezdomnym i narkomanom nie biorąc za to żadnych pieniędzy. Był przeciwieństwem milionera.....w czerwonych spodniach. Żył skromnie, odszedł w wieku 60 lat zostawiając po sobie niewielkie mieszkanie... Wielki człowiek, o którym tak wielu młodych dziś nie pamięta, a to WZÓR godny naśladowania! (...) Nie robił z siebie '''celebryty'' - czytamy we wpisie na Facebooku.

Kontrowersje wokół Jerzego Owsiaka i WOŚP: reakcje na wpis Danuty Martyniuk

Wpis udostępniony przez Martyniuk od razu wywołał lawinę reakcji. W treści postu Fundacja "Ocalić Życie" zarzuciła WOŚP brak pełnej transparentności i wskazała, że działalność charytatywna, mimo że ma szczytne cele, powinna być szczegółowo kontrolowana. Jerzy Owsiak, który od lat jest twarzą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym roku poprowadził 33. finał WOŚP, który jak zawsze zakończył się sukcesem finansowym, zbierając miliony złotych na sprzęt medyczny.

Krytyka skierowana w jego stronę spotkała się z mieszanymi reakcjami – wielu internautów broniło jego działalności, wskazując na osiągnięcia fundacji, jednak inni przyznawali rację fundacji i Danucie Martyniuk, żądając większej przejrzystości:

Pani Danuto, prawdę pani pisze popieram Panią

Może gdyby tak swoją głowę mocniej zająć pomocą innym, to takich beznadziejnych wpisów by Pani uniknęła...

Sama Martyniuk nie odniosła się jednak do komentarzy.

Znamienne słowa żony Jerzego Owsiaka ws. WOŚP

W odpowiedzi na narastającą krytykę, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, żona Jerzego Owsiaka, zabrała głos w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. Podkreśliła, że mimo sukcesu 33. finału WOŚP, organizacja musiała zmierzyć się z wieloma trudnościami, w tym z falą hejtu i groźbami kierowanymi pod adresem jej męża. Zaapelowała o spokój i zakończenie wewnętrznych konfliktów w kraju:

Prosiłabym o spokój, o to, by nam nie przeszkadzać, byśmy mogli sobie dalej działać i robić te ważne i dobre rzeczy, bo ciągle uważam, że robimy rzeczy bardzo potrzebne nam wszystkim, Polakom. I chciałabym, żeby ta wojna polsko-polska w końcu się zakończyła, żebyśmy mogli spokojnie tutaj żyć, pracować i robić dobre rzeczy dla siebie i dla wszystkich wokół - przekazała żona Owsiaka.

Myślicie, że Danuta Martyniuk w swoim wpisie faktycznie nawiązała do działalności WOŚP? Zgadzacie się z jej opinią?

