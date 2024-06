Po tym, jak media wyciągnęły Dagmarze Kaźmierskiej okrutne szczegóły z brutalnej przeszłości, postanowiła odsunąć się w cień. Owiana złą sławą "Królowa życia" zapowiadała, że przedstawi swój punkt widzenia, jednak do tej pory milczy. Teraz postanowiła opublikować w sieci wymowny wpis. Czyżby zamierzała próbować wrócić do show-biznesu?

Wymowny wpis Dagmary Kaźmierskiej po aferze

Dagmara Kaźmierska była gwiazdą 14. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jej awanse z odcinka na odcinek bulwersowały publiczność, ponieważ nie miała tak dużego talentu tanecznego jak konkurencja. W pewnym momencie Kaźmierska zrezygnowała z programu, tłumacząc się stanem zdrowia, a chwilę później w mediach wybuchł skandal. "Goniec" postanowił przejrzeć stare akta Kaźmierskiej i nagłośnić za co przed laty trafiła do więzienia. Kiedy kontrowersje wokół Kaźmierskiej piętrzyły się, ona sama postanowiła wyjechać z Polski do Egiptu, gdzie wyprowadziła się już jakiś czas temu. Teraz zdecydowała się opublikować wymowny wpis:

Zwykle zanim życie wręczy nam wymarzone prezenty, owija starannie w przeciwności losu - zacytowała fragment z powieści Richarda Paula Evansa Szukając Noel.

Internauci zastanawiają się czy wymowny wpis i opublikowane nagranie nie jest zapowiedź powrotu Dagmary Kaźmierskiej po aferze:

Królowa Dagmara Kaźmierska wraca do gry .

Psy szczekają karawana jedzie dalej

Myślicie, że tak łatwo zostanie jej wszystko zapomniane?

Dagmara Kaźmierska AKPA/Telus

Kiedy na jaw wyszły szokujące szczegóły z przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, internauci byli przerażeni. "Goniec.pl" ujawnił, jak wyglądała praca w jej agencji towarzyskiej. W sieci pojawiły się zeznania jednej z ofiar, której zgotowała piekło. Była mowa o przemocy psychicznej i fizycznej a także gwałcie jako "karze". Dagmara Kaźmierska próbowała się bronić. W początkowych oświadczeniach, tłumaczyła, że "była przedstawiana w Mediach jako Królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miała popełnić". Porównała swoją sytuację także do sytuacji Tomasza Komendy. "Królowa życia" zapowiedziała, że wyda swoje oświadczenie w sprawie, nad która pracuje z prawnikami. Do tej pory jednak nie zabrała głosu w tej kwestii.

