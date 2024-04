Przed nami kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami", a pary mają do wykonania jeszcze trudniejsze zadanie, niż do tej pory: muszą przygotować aż dwie choreografie. Jak poradzą sobie z tym wyzwaniem, przekonamy się w niedzielę wieczorem. Tymczasem paparazzi "przyłapali" Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela w drodze na trening. Nie było im do śmiechu?

Reklama

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel z nietęgimi minami przed treningiem w "TzG"

Obecna edycja "Tańca z Gwiazdami" cieszy się ogromnym powodzeniem wśród widzów i fanów show. Nic dziwnego, że pary rywalizujące o Kryształową Kulę regularnie trenują, by na parkiecie w niedzielny wieczór wypaść jak najlepiej. Tymczasem 14 kwietnia uczestnicy i uczestniczki zatańczą aż dwa tańce. Oznacza to, że muszą poświęcić jeszcze więcej czasu na przygotowania.

Choć Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel wypadają najsłabiej z par w notach jury, mogą liczyć na moc głosów od fanów. Nie oznacza to jednak, że nie odpuszczają regularnych przygotowań. Zobaczcie, jak prezentowała się taneczna para w drodze na salę treningową!

Kibicujecie Dagmarze Kaźmierskiej w dojściu do finału?

Reklama

Zobacz także: Diametralne zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Maffashion zdradziła szczegóły: "Pierwszy raz w historii"

Zobacz także