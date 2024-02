Program "Dagmara szuka męża" wzbudza wiele nieprzewidywalnych emocji, a charyzmatyczna Dagmara Kaźmierska przyciągnęła sporą liczbę osób przed telewizory. Wszyscy zastanawiali się, czy celebrytce uda się znaleźć swoją drugą połówkę, która spełni jej oczekiwania. Teraz celebrytka otworzyła się na temat kulis programu i ślubu na wizji.

Dagmara Kaźmierska o ślubie na wizji

Dagmara Kaźmierska skradła serca widzów w reality-show "Królowe życie", w którym wyróżniała się swoim poczuciem humoru i dystansem do życia. Przebojowość i otwartość spowodowały, że celebrytka zyskała wielu wiernych fanów, a z czasem dostała nawet swój własny program "Dagmara szuka męża", w którym szuka swojej drugiej połówki z pomocą syna Conana i przyjaciela Jacka. Od jakiegoś czasu wiadomo również, że Dagmara Kaźmierska pojawi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami", na którym zatańczy razem z Marcinem Hakielem. Nie da się ukryć, że ostatnim czasem gwiazda jest rozchwytywana i budzi niemałą sensację, a jej ostatnie słowa o ślubie na wizji zaskoczyły jej fanów.

W życiu Dagmary Kaźmierskiej naprawdę dużo się dzieje, a jej własny program wciąż wzbudza zaciekawienie. W rozmowie z Plejadą celebrytka została zapytana o to, czy udało jej się znaleźć męża w programie. 48-latka nie miała oporów przed odpowiedzią.

Kiedyś będzie. Mamy dopiero pierwszy sezon i już chcecie, żebym znalazła męża? Może się zakocham i koniec. Wtedy na pewno będzie ślub na wizji — powiedziała Dagmara Kaźmierska.

Celebrytka przyznała, że to nie jej zależy na znalezieniu męża, ale jej synowi. Warto jednak podkreślić, że w programie Conan i Jacek dość krytycznie podchodzą do kandydatów Dagmary, ale powoduje to wiele zabawnych sytuacji.

Właściwie to Conanek szuka. Ja nie szukam, to Conanek szuka. Tak mnie oddaje i nie oddaje — stwierdziła celebrytka.

A wy oglądacie reality-show "Dagmara szuka męża" w Polsacie? Według nieoficjalnych doniesień portalu wirtualnemedia.pl Polsat zastanawia się już nad realizacją drugiego sezonu programu.