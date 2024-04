Od ostatniego odcinka „Tańca z gwiazdami” minęło już kilka dni, ale w mediach wciąż trwa burzliwa dyskusja o tym, co się stało w studiu Polsatu 7 kwietnia. Gdy okazało się, że to Aleks Mackiewicz odpada z programu, nikt nie ukrywał zdziwienia, a na widowni rozległo się buczenie. Uważany za czarnego konia tanecznego show aktor zachwycał na parkiecie i zgarniał wysokie oceny od jurorów. W minioną niedzielę zakończył występ na trzecim miejscu z 38 punktami. Lepsi byli jedynie Roksana Węgiel oraz Krzysztof Szczepaniak, którzy dostali po 40 punktów. Na dnie tabeli znalazła się natomiast Dagmara Kaźmierska. Choć celebrytka miała – uwaga – aż dwa razy mniej oczek od Mackiewicza, pozostała w produkcji. Wszystko to dzięki głosom widzów. Internauci jednak mają coraz więcej wątpliwości co do wyników i domagają się, by głosowanie było jawne. Wydało się, jak przebiegło.

Dagmara Kaźmierska niemal co odcinek ma najwięcej głosów w „Tańcu z gwiazdami”

Chyba nie o takie emocje chodziło produkcji „Tańca z gwiazdami”. Po ostatni odcinku widzowie są wściekli i zarzucają przepychanie Dagmary Kaźmierskiej do kolejnych etapów. Choć celebrytka wielokrotnie znalazła się w gronie zagrożonych par, to inni uczestnicy żegnali się z tanecznym show. Może wydawać się to frustrujące dla oglądających, ponieważ Dagmara Kaźmierska jest najmocniej krytykowana przez jurorów, a Iwona Pavlović regularnie powtarza, że gwiazda „Królowych życia” nie umie tańczyć. Uczestniczka widzi, co się dzieje i powoli ma dość atmosfery wokół swojego udziału w programie. W rozmowie z naszym reporterem Dagmara Kaźmierska stwierdziła, że jest obwiniana za odpadnięcie innych gwiazd. Przypomniała, że to widzowie decydują o tym, kto ma zostać i najwyraźniej dzięki głosom może nadal utrzymywać się w show. Spora część oglądających zaczęła się domagać, by ujawniono, czy rzeczywiście Kaźmierska prowadzi w głosowaniu.

Dagmara Kaźmierska ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Jak twierdzi osoba związana z Polsatem, rzeczywiście Kaźmierska nie ma konkurencji. Do tej pory zaledwie kilka razy w wynikach głosowania widzów pokonała ją jedynie Roksana Węgiel, ale przewaga była niewielka. Informator przyznał, że produkcja nie spodziewała się, że celebrytka zajdzie tak daleko i będzie mogła cieszyć się tak dużym poparciem.

Jeśli chodzi o głosy widzów, Dagmara praktycznie co odcinek dostaje ich najwięcej. Kilka razy jedynie Roxie ją wyprzedziła, ale o włos – przekazało źródło „Super Expressu”.

Nawet w stacji są zaskoczeni, że Dagmara ma aż taki wynik od widzów. A obstawiano, że dojdzie do trzeciego, maksymalnie czwartego odcinka… – dodał informator.

VIPHOTO/East News

Czy to oznacza, że zobaczymy Dagmarę Kaźmierską w finale? Taki scenariusz z pewnością wywołałby gigantyczne kontrowersje wokół tanecznego show. Zwłaszcza że decyzje coraz mniej podobają się również innym uczestnikom. Po ostatnim odcinku programu Maciej Musiał ostro ocenił werdykt w „Tańcu z gwiazdami” i dał jasno do zrozumienia, co sądzi o odpadnięciu Aleksa Mackiewicza.

