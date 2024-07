Paulina Sykut-Jeżyna zostanie bez pracy? Jesienią prezenterki nie zobaczymy ani w "Tańcu z gwiazdami", ani w "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Ale to nie znaczy, że będzie bezrobotna! Pojawiła się plotka, że Paulina poprowadzi w Polsacie swój talk-show. Ile w tym prawdy?

Reklama

Nic o tym nie wiem! Owszem, mam pomysł na autorski program z udziałem gwiazd i ludzi o wyjątkowych talentach, ale teraz skupiam się na swoim blogu. Będzie on łączył tematykę lifestyle'u, macierzyństwa i mody. Chciałabym dawać innym kobietom wsparcie, dzielić się z nimi swoimi inspiracjami, wymieniać radami. Wracam też do śpiewania. Kto wie, może uda mi się nawet nagrać nową piosenkę? – zdradziła w rozmowie z "Party" Sykut-Jeżyna.

Kiedy startuje blog Pauliny Sykut-Jeżyny?

Jak donosi "Party", Paulina Sykut-Jeżyna wystartuje ze swoim blogiem prawdopodobnie pod koniec wakacji. Ale najpierw prezenterkę i jej męża, Piotra Jeżynę czeka ważne, rodzinne wydarzenie. Jakie? Na początku lipca, w rodzinnych Puławach, odbędzie się chrzest ich córeczki Róży.

Zobacz także: Paulina Sykut-Jeżyna o walce z baby-bluesem.

Zobacz także

Paulina Sykut-Jeżyna zakłada swój blog!

ONS

Reklama

W lipcu prezenterka i jej mąż Piotr ochrzczą córeczkę Różę.