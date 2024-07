Czy North West jest podoba do swojej mamy Kim Kardashian? Oceńcie sami! Na profilu babci małej North, Kris Jenner, pojawiło się zdjęcie Kim z dzieciństwa. Celebrytka na nim około 6 lat i wygląda przeuroczo. Musicie to zobaczyć.

Kim Kardashian na została mamą po raz drugi na początku grudnia 2015 roku. Na świat przyszedł jej syn, który otrzymał imię Saint. Celebrytka i jej mąż Kanye West jeszcze nie zdecydowali się na pokazanie syna światu. Póki co, by zadowolić swoich fanów, upublicznili jedynie urocze zdjęcie, trzymających się rączek ich dzieci. Podczas kiedy wszyscy nie mogą doczekać się, by zobaczyć, jak wygląda mały Saint, jego starsza siostra zyskuje coraz większa popularność. Już teraz North została okrzyknięta ikoną mody! Czy w swojej popularności przegoni swoją mamę? Czas pokaże. Jeśli łączy je podobieństwo charakterów, z pewnością tak będzie. A czy mała North jest podoba do Kim? Zobaczcie zdjęcie małej Kardashianki i oceńcie podobieństwo.

Zobacz też: Kim Kardashian i North West z taką samą fryzurą! Musisz zobaczyć to przesłodkie zdjęcie!

My little Kimberly!! Kim Kardashian West #TBT

Posted by Kris Jenner on 14 stycznia 2016