Andziaks w każdym momencie swojego życia może liczyć na wsparcie bliskich. Teraz, gdy dzieje się tyle dobrego obecność rodziny i znajomych jest na wagę złota! Jej druhna i jednocześnie przyjaciółka Ola Nowak dodała zdjęcie z Angeliką, a fani tłumnie komentują. Okazuje się, że przed widzami nic się nie ukryje!

Andziaks i jej nowe "dziecko"

Andziaks to jedna z najbardziej popularnych influencerek w Polsce. Nieustannie zaskakuje swoich odbiorców, a jej huczny ślub i wesele był szeroko komentowany przez kolejne miesiące. Andziaks i Luka tworzą szczęśliwy związek, a jego owocem jest córeczka Charlotte, która jest oczkiem w głowie rodziców. Niedawno wprowadzili się do wielkiego domu na Wilanowie, a już teraz Andziaks otworzyła nowy sklep ze swoimi świecami i kosmetykami. Wcześniej influencerka miała dość mały obiekt, a teraz butik jest naprawdę duży. Wczorajsze otwarcie zgromadziło wielu jej fanów, ale również przyjaciół. W sklepie pojawiła się Ola Nowak, która od razu postanowiła dodać zdjęcie z przyjaciółką:

Andziaks i jej nowe dziecko, czyli sklep - napisała Ola.

Od kilku tygodni mówiło się, że Andziaks może być w ciąży, jednak okazało się, że "nowym dzieckiem" okazał się być lokal, w którym będą sprzedawane świece. W komentarzach jednak fani zaczęli żartować, że "detektywi" z tik toka mieli rację, że influencerka spodziewa się dziecka.

Czyli Tik Tokowi detektywi mieli rację, nowe dziecko jest? jest

Dokładnie tak. Nowe dziecko nabrało innego znaczenia! - rozpisują się fani.

Warto wspomnieć, że sklep należy zarówno do Andziaks, jak i do jej mamy Agnieszki. Kobieta również pojawiła się na otwarciu, a co ciekawe pozowała do zdjęć ze swoim byłym mężem. Fani nie kryli zachwytu, że była para tak świetnie się ze sobą dogaduje:

Pani Agnieszka i Pan Wojtek klasa po rozstaniu, dajecie przykład innym że można żyć darząc się szacunkiem i sympatią

