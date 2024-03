Przykład Anieli Woźniakowskiej, znanej w sieci jako Lil Masti, idealnie obrazuje fakt, że macierzyństwo może stać się prawdziwą pasją i nadać życiu zupełnie nowy wymiar. Fani na bieżąco mogą oglądać na Instagramie nowe kadry małej Arii, a także obserwować postępy w jej rozwoju. Tym razem jednak Lil Masti pokazała niepublikowany wcześniej kadr. Zobaczcie, jak uderzające jest podobieństwo między nią a córką!

Lil Masti porównała zdjęcie swoje i córki. Jak dwie krople wody?

Od pół roku Lil Masti realizuje się nie tylko w roli influencerki, ale również w ważnej, życiowej misji - jako mama. Aniela Woźniakowska nie ukrywa, że wychowywanie córeczki jest dla niej prawdziwą pasją i na każdym roku zachwyca się rozwojem małej Arii. Niedawno cała rodzina podjęła wyzwanie, jakim jest rozszerzanie diety Arii, a teraz Aniela Woźniakowska pokusiła się o publikację ujęć, jakich jeszcze nie było.

Lil Masti udostępniła na InstaStories zestawienie dwóch zdjęć - swojej córki oraz ... siebie samej, gdy była w wieku Arii. Trzeba przyznać, że podobieństwo jest ogromne! Sami porównajcie.

Instagram @lilmasti

Ostatnio przed Lil Masti stanęło kolejne wyzwanie związane z macierzyństwem - młoda mama rozszerza właśnie dietę córeczki. Wiadomo, że wiąże się to ze sporym wysiłkiem ze strony rodziców i wymaga ogromu cierpliwości. Aniela Woźniakowska nie ukrywa, że wymaga to sporej organizacji. Jednocześnie młoda mama wprost nie może uwierzyć w to, że jej córeczka rozwija się tak szybko!

Pół roczku Ariuni. Czy może mnie ktoś uszczypnąć? - pisała Lil Masti zaledwie kilka dni temu.

Lil Masti odkąd urodziła córeczkę nie ukrywa, że macierzyństwo to spełnienie jej marzeń, a nawet nowa, życiowa pasja.

Teraz już wiem, że macierzyństwo stało się moją pasją. Narodziny Arii i opieka nad nią sprawiły, że rola mamy jest dla mnie najpiękniejszą rolą w życiu - pisała Lil Masti jakiś czas temu.

Jak Wam się podobają nowe ujęcia Lil Masti? My jesteśmy pod wrażeniem podobieństwa córki do mamy!

