Khloe Kardashian i Tristan Thompson będą mieli drugie dziecko!

Już niebawem rozpocznie się 15. sezon popularnego w Stanach Zjednoczonych show "Keeping Up With The Kardashians". W związku z tym siostry coraz bardziej podgrzewają atmosferę wokół ich show. Doszło wśród nich (Kourtney, Kim i Khloe) do poważnej kłótni na Twitterze. Ale nie skończyło się na tym, bowiem oliwy do ognia dolała jeszcze sama Kourtney Kardashian... Rozłam w rodzinie Kardashianów! O co poszło? Kim Kardashian chciała umówić wszystkich członków rodziny na sesję do świątecznej kartki Kardashianów. Kourtney powiedziała, że nie ma czasu. To rozwścieczyło Kim, która dała Kourtney do zrozumienia, że jej nie potrzebują tak naprawdę na tym zdjęciu, bo... jest najnudniejsza z całej rodziny! Kourtney się wściekła i nie zostawiła suchej nitki na Kim i całej rodzinie! Powiedziała w jednej z rozmów telefonicznych co sądzi o show: Wszystkim, którzy pytają: "Jaka jest twoja praca?" mówię: "Gdybym miała dość pieniędzy, nie pracowałabym, byłabym pełnoetatową mamą, właśnie to chcę robić. Mam poczucie winy, kiedy nie ma mnie w domu, gdy dzieci wracają ze szkoły, nie odrabiam z nimi pracy domowej. One cierpią" (...) Szczerze mówiąc, to nasza rodzina jest obrzydliwa, wstydzę się być częścią tego - powiedziała Kourtney w rozmowie telefonicznej.