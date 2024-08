W niedzielę, 18 sierpnia 2024 roku media obiegła bardzo smutna wiadomość. W wieku 76 lat zmarł Franciszek Smuda. Legendarny selekcjoner od dłuższego czasu walczył z nowotworem krwi. Kilka dni temu trafił do szpitala w Krakowie w stanie krytycznym. Niestety, lekarzom nie udało się mu już pomóc.

Nie żyje Franciszek Smuda

O śmierci Franciszka Smudy poinformował Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Zmarł Franciszek Smuda. Bez niego nie byłoby Wielkiego Widzewa. Nie byłoby setek tysięcy dzieciaków zakochanych w Widzewie. Spoczywaj w pokoju Trenerze.

Informację o odejściu legendarnego selekcjonera potwierdziła również jego rodzina. Franciszek Smuda zmarł w nocy z soboty na niedzielę w szpitalu w Krakowie, do którego trafił przed kilkoma dniami. Lekarze już wtedy wówczas informowali, że jego stan jest krytyczny.

Franciszek Smuda był selekcjonerem reprezentacji Polski w latach 2009 - 2012. To właśnie on prowadził polską kadrę na Euro 2012, które było organizowane w Polsce i na Ukrainie. Największe sukcesy trenerskie osiągnął jednak z Widzewem Łódź. Franciszek Smuda w 1996 roku wprowadził klub do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pod jego skrzydłami Widzew dwukrotnie był również Mistrzem Polski.

Fani piłki nożnej bardzo przeżyli wiadomość o odejściu Franciszka Smudy. W sieci pojawiło się już mnóstwo wpisów z kondolencjami i wyrazami współczucia.

Miałem okazję poznać na żywo, niesamowicie charyzmatyczny człowiek. Spoczywaj w spokoju panie Franz

Wyrazy współczucia dla przyjaciół i rodziny

Spoczywaj w Pokoju Trenerze - piszą internauci

Rodzinie i najbliższym Franciszka Smudy składamy najszczersze wyrazy współczucia.