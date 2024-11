Media obiegła przykra wiadomość o śmierci Macieja Juhnke. Mężczyzna zmarł w nocy z 4 na 5 listopada w trakcie zgrupowania kadry Polskich kajakarek w Portugalii. Miał jedynie 49 lat.

Nie żyje Maciej Juhnke. Był trenerem reprezentacji Polski

Maciej Juhnke był uznanym trenerem, który przez lata prowadził drużyny kajakarek, szczególnie młodzieżowe kadry narodowe, do licznych sukcesów. Przez większą część swojej kariery zawodowej związany był z klubem Zawisza Bydgoszcz, gdzie cieszył się uznaniem za swoje zaangażowanie, doświadczenie i oddanie sportowi. Juhnke znany był jako trener pełen pasji, który potrafił motywować swoje zawodniczki i wyciągać z nich to, co najlepsze. Pracował przede wszystkim z młodszymi reprezentacjami, prowadząc kajakarki do osiągnięć na arenie międzynarodowej, co pozwoliło mu zdobyć szacunek zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Jego praca z kadrą Polski do lat 23 była kontynuacją misji rozwoju młodych talentów w kajakarstwie. W wieku 49 lat Juhnke wciąż aktywnie uczestniczył w życiu sportowym, prowadząc zawodniczki przez wymagające etapy przygotowań, które miały na celu przygotowanie ich do przyszłych zawodów. Trenerzy i zawodnicy podkreślali jego profesjonalizm oraz zdolność do tworzenia wyjątkowej atmosfery w drużynie.

Zgrupowanie reprezentacji Polski kajakarek miało miejsce w Vila Nova de Milfontes, malowniczej miejscowości w Portugalii, która często gości sportowców na treningach. To tam, w spokojnym otoczeniu, drużyna trenowała pod okiem Macieja Juhnke. Niestety, to właśnie tam doszło do tragicznego wydarzenia – niespodziewanej śmierci trenera.

Okoliczności śmierci Juhnke nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione, ale według pierwszych informacji, zdarzenie było nagłe i kompletnie zaskakujące zarówno dla zawodniczek, jak i pozostałych członków kadry. Wiek 49 lat oraz brak wcześniejszych informacji o problemach zdrowotnych trenera wzmocniły szok, jaki przeżyło środowisko sportowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Informację o śmierci Macieja Juhnke przekazał Polski Związek Kajakowy.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Macieja Juhnke, trenera kadry narodowej kajakarek do lat 23. Jego wiedza, zaangażowanie i pasja pozostaną dla nas wszystkich wzorem, a pamięć o Nim będzie żywa w każdym kolejnym pokoleniu polskich kajakarzy.Rodzinie Zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia. - napisano.

Wieść o śmierci Macieja Juhnke poruszyła środowisko sportowe w całej Polsce. Jego współpracownicy, byli zawodnicy oraz obecni podopieczni wyrażali w mediach społecznościowych głęboki żal i smutek z powodu jego nagłego odejścia. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

