Willow Smith to córka znanego amerykańskiego aktora Willa Smitha. Jej kariera rozpoczęła się w 2007 roku, kiedy jako siedmiolatka zadebiutowała na ekranie w filmie "Jestem legendą". Aktorstwo nie jest jednak jedyną pasją młodej gwiazdy - z powodzeniem rozwija się również jako wokalistka. W 2010 roku ukazał się jej pierwszy singiel "Whip My Hair", który osiągnął międzynarodowy sukces.

Dziewczynka od początku swojej kariery lubiła szokować - często zmienia fryzury, co za każdym razem wywołuje lawinę oburzenia i komentarzy mówiących, że nie jest to wiek w którym należy robić takie rzeczy. Również jej charakterystyczny styl ubierania był częstym tematem rozważań kolorowej prasy. Jednak było to nic w porównaniu z tym, jaką burzę wywołały zdjęcia 13-latki zamieszczone na Instagramie. Młoda wokalistka pozuje na nich z półnagim 20-letnim Moisesem Ariasem. Rodzice gwiazdy słyną z dość swobodnego podejścia do życia, ale to wydaje nam się lekką przesadą.

Nie wiadomo co "artystka miała na myśli". Zaplanowany skandal?

