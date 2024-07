Kinga Rusin jest wprawdzie jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek, ale ostatnio nie miała łatwego życia. Wszystko to za sprawą gości Dzień Dobry TVN, z którymi rozmowy nie do końca potoczyły się tak, jakby sobie tego życzyła. W sieci wciąż szeroko komentowana jest jej rozmowa z Edytą Górniak, która nie należała do najprzyjemniejszych. Przypomnijmy: Rusin i Górniak ścięły się na wizji. Kinga próbowała wyciągnąć od niej za dużo

Reklama

Na szczęście, wszelkie niepowodzenia wynagradza Kindze życie rodzinne. A teraz dziennikarka może mieć naprawdę powody do zadowolenia i dumy. Jakiś czas temu niespodziewanie na salonach zadebiutowała jej 14-letnia córka, Iga. Dziewczyna pojawiła się na prezentacji popularnej biżuterii.

Okazuje się, że nie był to przypadek. Jak informuje "Party", Iga została bowiem twarzą marki Mokobelle Young. Okazuje się też, że to nie jedyna oferta, która napłynęła do córki gwiazdy TVN. Póki co jednak, wszystkie propozycje odrzuca z uwagi na szkołę. Mama pęka z dumy.

Udział w kampanii reklamowej biżuterii dla młodzieży to pewnego rodzaju wyróżnienie, ale przede wszystkim zabawa. Moja córka jest rozsądną młodą osobą i wie, że teraz nauka jest dla niej najważniejsza, dlatego nie muszę się martwić o jej wybory - komentuje dla "Party" Rusin.

Iga zostanie gwiazdą? Z takim nazwiskiem i rodzicami to chyba bardziej niż pewne.

Zobacz: Rusin znów naciskała na plotkarskie tematy. Kaczyńska wypomniała jej wpadkę z Górniak

Zobacz także

Reklama

Kinga Rusin na jednej imprezie z Hanną Lis: