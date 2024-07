O chorobie Shannen Doherty wiedział cały świat. Aktorka w 2015 roku rozpoczęła walkę z nowotworem piersi. Po dwóch latach choroba przeszła w stan remisji. Niestety rak wrócił w znacznie agresywniejszej formie. Gwiazda „Beverly Hills 90210” w ostatnich latach nie ukrywała, że lekarze wykryli u niej przerzuty i stwierdzili czwarte, ostatnie stadium nowotworu. Jednak Doherty nie poddawała się i przechodziła kolejne chemioterapie oraz operacje. Regularnie podkreślała, jak bardzo zależy jej na tym, by żyć dalej. Być może właśnie dlatego wiadomość o jej śmierci jest jeszcze boleśniejsza.

Shannen Doherty podpisała dokumenty rozwodowe zaledwie dzień przed śmiercią

13 lipca zmarła Shannen Doherty. Aktorka znane również w Polsce, dzięki takim serialom jak „Beverly Hills 90210” i „Czarodziejki” miała zaledwie 53 lata. Gwiazda mówiła otwarcie nie tylko o swojej chorobie, ale również innych problemach w życiu prywatnym. W 2023 roku złożyła pozew o rozwód z fotografem Kurtem Iswarienko.

Shannen Doherty, Kurt Iswarienko Headlinephoto / Splash News/EAST NEWS

Opowiadając o rozpadzie małżeństwa, które trwało 11 lat, Doherty stwierdziła, że to kwestia „różnic nie do pogodzenia”. Choć aktorka była zajęta walką o powrót do zdrowia, nie udało się sprawnie rozwiązać jej związku. Byli partnerzy nie doszli do porozumienia. Postępowanie rozwodowe toczyło się niemal aż do jej śmierci.

Shannen Doherty, Kurt Iswarienko Jennifer Mitchell / Splash News/EAST NEWS

Doherty podpisała sądowe dokumenty zaledwie dzień przed tym, jak odeszła. Szczegóły sprawy nagłośnił magazyn „People”, który ujawnił, że 12 lipca aktorka zrzekła się alimentów na rzecz małżonka. Oprócz tego zgodziła się na „domyślne lub bezsporne rozwiązanie” ich małżeństwa.

Shannen Doherty, Kurt Iswarienko ASSOCIATED PRESS/East News

Strony zawarły pisemne porozumienie dotyczące ich majątku i ich małżeństwa lub praw do związku partnerskiego, w tym wsparcia, którego oryginał jest lub został złożony w sądzie – czytamy w „People”.

Były mąż Shannen Doherty podpisał dokumenty rozwodowe w dniu śmierci byłej partnerki, 13 lipca.

