Amerykanie oszaleli na punkcie córki ich najsłynniejszej celebrytki i niemal każda gazeta lub magazyn poświęca jej sporo miejsca. Mało tego, tabloidy zastanawiają się już nad jej przyszłym życiem w roli gwiazdy. Wszystkich jednak chyba najbardziej interesuje to, jak mała North będzie wyglądać jako dorosła kobieta. Odziedziczy urodę po mamie, a może wda się w ojca? Odpowiedź na to pytanie postanowił przybliżyć niejaki Joe Mullins, znany portrecista, na co dzień zajmujący się rekonstruowaniem wizerunków zaginionych dzieci.

Specjalista po przestudiowaniu setek zdjęć Kim, Kanye i dostępnych fotografii ich córki wykonał symulację portretu North w wieku 21 lat, a wszystko to przy użyciu najnowszych technik komputerowych. W efekcie możemy podziwiać bardzo realistyczne zdjęcie przyszłej gwiazdy.

Jak wam się podoba taka symulacja? Podobna do sławnych rodziców?

