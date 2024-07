Basia Kurdej-Szatan jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci - 10-letniej Hani oraz niespełna 2-letniego Henia. Jak wiadomo, starsza pociecha gwiazdy ma już za sobą pierwsze doświadczenia z branżą artystyczną, bo Hania między innymi wystąpiła już w serialach dubbingowych. Ostatnio Basia Kurdej-Szatan zdradziła nam, że jej córka uwielbia również musical i wszystko co z nim związane.

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan zdradziła, że Henio mówi już kilka słów! Ale czeka na to jedno...

Czy zatem Barbarze Kurdej-Szatan zależy na tym, aby jej córka poszła w jej ślady?

- Jeżeli moja córka tak zdecyduje, to będę ją wspierać i zaakceptuję jej wybór, a jeżeli nie będzie chciała to też będę to akceptować i będę jej pomagać jak się da - dodała gwiazda.