Doda ma powody do świętowania, bo właśnie jej najnowszy singiel, który nagrała razem ze Smolastym ma już 9 milionów odsłon. Artystka opublikowała wymowne zdjęcie w mediach społecznościowych i nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie opis, który dodała do zdjęcia. To kontrowersyjny wpis Barbary Kurdej-Szatan, za który została zgłoszona do prokuratury...

Doda podzieliła się rewelacyjną wiadomością!

Współpraca Dody i Smolastego to jedno z największych zaskoczeń muzycznych tego roku. "Nim zajdzie słońce" już stało się hitem, a teraz artystka pochwaliła się, że w zaledwie kilka dni ten singiel ma już ponad 9 milionów odsłon w serwisie YouTube. Doda ma powody do radości i wcale tego nie ukrywa, a na dowód w relacji na instastory opublikowała wymowne zdjęcie. Tym razem najbardziej zaskakujący jest opis, bo Doda przytoczyła początek głośnych i kontrowersyjnych słów Barbary Kurdej-Szatan dotyczących działań Straży Granicznej.

Też jesteście zaskoczeni tym cytatem?

Instagram/Doda

Wygląda na to, że Doda nie boi się kontrowersji i jak widać, swoją radość wyraziła w dość zaskakujący sposób. Ciekawe, co na to Barbara Kurdej-Szatan, która jak wiadomo po tych słowach miała mnóstwo problemów, a ostatecznie wpis został zgłoszony do prokuratury. Spodziewaliście się, że te słowa zostaną przypomniane przy okazji nowego teledysku Dody?

Instagram @dodaqueen

