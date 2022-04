Basia Kurdej-Szatan mocno ścięła włosy: "Jakbym pozbyła się jakiegoś ciężaru!"

Barbara Kurdej-Szatan od zawsze była wierna swoim długim blond włosom i naprawdę ciężko sobie wyobrazić gwiazdę w innej fryzurze. Jednak ostatnio na Instagramie aktorki pojawiło się zdjęcie, które mocno zaskoczyło fanów artystki. Basia pokazała się w... krótkich, czarnych włosach! Obserwatorzy gwiazdy zaczęli ją nawet porównywać do Ewy Drzyzgi! Czy to zmiana na stałe? Zobacz także: TYLKO U NAS: Basia Kurdej-Szatan komentuje plotki o drugiej ciąży! Barbara Kurdej-Szatan zaskoczyła fanów nową fryzurą! Basia Kurdej-Szatan od lat cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów. Na Instagramie śledzi ją ponad 1,2 mln obserwatorów, którzy na bieżąco monitorują co słychać u gwiazdy. Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i często zamieszcza wpisy, z których można dowiedzieć się ciekawostek z jej życia. Ostatni post gwiazdy na Instagramie jednak mocno zszokował jej fanów! Aktorka zamieściła zdjęcie w... kruczoczarnych, krótkich włosach! Pod fotografią gwiazda dała jedynie krótki opis: Czarnulką być 😈🎭 Fani od razu zaczęli komentować tę spektakularną zmianę. Pojawiły się nawet porównania do... Ewy Drzyzgi! Wielbiciele gwiazdy w większości także przyznali, że zdecydowanie wolą Basię w blond włosach. - Rany, myślałam, że to Pani Ewa Drzyzga 😳 - W blond najlepiej wyglądasz Basiu 💖💖😍😍 - Pierwsza myśl że Ewa Drzyzga i "Rozmowy w toku" 😂 - Oj nie, blond zdecydowanie - Lepiej zostań przy swoim blondzie 😸 - czytamy w komentarzach. Fryzura Basi nie jest jednak zmianą na stałe, a jest to jedynie peruka. Myślicie, że aktorka powinna pomyśleć o takiej metamorfozie? My uważamy, że aktorka jest tak piękna,...