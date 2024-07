Córka Anny Wendzikowskiej dostała na święta samochód! Do malutkiej Kornelii Mikołaj przyszedł w tym roku nieco wcześniej i przyniósł jej auto. I to nie byle jakie! To biały zabawkowy Range Rover, a Kornelia już zdążyła go przetestować. Anna Wendzikowska pochwaliła się jazdą próbną swojej córeczki na Instagramie. Kornelia wyrośnie na świetnego kierowcę? ;) Wiele na to wskazuje, skoro już od małego zdobywa pierwsze szlify za kierownicą.

Mikołaj nie wytrzymał do świąt... - napisała dziennikarka w internecie.

Prezent dla córki Wendzikowskiej

Fanom dziennikarki bardzo spodobał się prezent dla Kornelii.

Woow! Ale fura! - czytamy w komentarzach.

Zobaczcie fotkę!

Anna Wendzikowska niedawno rozstała się z partnerem Patrykiem Ignaczakiem. Od tej pory numerem 1 w jej życiu jest słodka córeczka Kornelia.