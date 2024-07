1 z 7

W sobotę jedna z największych stacji radiowych w Polsce - RMF FM świętowała swoje 25. urodziny. Z tej okazji na zorganizowanej imprezie pojawiło się grono gwiazd i artystów, którzy zaprezentowali się na scenie i uświetnili miły wieczór. Jedną z nich była Agnieszka Chylińska, która wspólnie z Igorem Herbutem z zespołu Lemon wykonała cover piosenki " Take a look at me now".

Wokalistka oprócz doskonałej formy muzycznej zaprezentowała idealną sylwetkę. Chylińska w ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę, ale teraz postanowiła schudnąć jeszcze bardziej. Zgrabne ciało podkreśliła lśniącą, obcisłą sukienką i dołożyła do niej wysokie, czerwone szpilki, które wyeksponowały jej długie nogi. Na scenie kusiła i była mega sexy, a jej charakterystyczny głos i świetny wygląd sprawiały, że nie dało się oderwać od niej wzroku.

Podoba Wam się ta stylizacja?